Fútbol y política son temas que -como sucede en el país- están a diario en la mesa de casi todos los sanjuaninos. Pero hay otro más que, sobre todo desde el fácil acceso a las tecnología y plataformas, se convirtió en un infaltable de las charlas de café con amigos o de la sobremesa familiar: las películas y las series. "¿Viste tal peli, qué te pareció?" "¡Eso fue un bodrio, yo me esperaba otra cosa! "¡Buenísima, me ví las cuatro temporadas en una noche!"... son comentarios que a más de uno les resultarán cotidianos. Y ahora más aún, porque en medio de ese escenario se abre un espacio para poder compartirlos con otros... ¡igual de fanáticos! El jueves 7 de abril a las 22 hs estrenará "Imágenes al Aire", el nuevo programa de LV5 Radio Sarmiento, donde Diego Castillo y Daiana Kaziura pasarán revista a todo ese universo desde su butaca de consumidores empedernidos de cine y series. Será un espacio para charlar, para recomendar, para debatir, para aprender y para divertirse. Desde los clásicos que hicieron historia en blanco y negro hasta lo último en cartelera, desde las superproducciones hollywoodenses hasta las realizaciones locales que se concretan de la mano de la Escuela de Cine que hay en la provincia, la dupla buceará entre títulos, historias y personajes con un estilo ameno y descontracturado, acompañada además por protagonistas y especialistas que irán develando aspectos menos conocidos pero muy interesantes relacionados con esta apasionante industria. Y, por supuesto, codo a codo con la audiencia, que también podrá participar a través de distintas vías de contacto y no sólo los jueves, porque el programa radial tendrá su eco en redes sociales y plataformas.



"No nos paramos en el lugar de especialistas, ni de académicos ni de cinéfilos siquiera, sino que tenemos años y años de pantallas, nos encanta y dijimos +bueno, ordenemos esto, le demos una forma, le metamos periodismo de por medio y lo compartamos+', comentó Castillo, quien con Kaziura no solo confluyen en su pasión por el cine y las series: Ambos son periodistas de DIARIO DE CUYO y también son pareja y papás de dos niños: Pedro y Manu. "La idea lleva muchos años, desde antes de que nacieran los chicos. Nos gusta trabajar juntos, pero por una cosa u otra no se dio', dijo Daiana. "Nunca tuvimos tiempo o tal vez no tomábamos la iniciativa, pero ahora, en una charla con Julio Turcumán (de Radio Sarmiento y secretario de Redacción de DIARIO DE CUYO), gustó la idea, la radio nos dio lugar y acá estamos', acotó Castillo.



El envío, que tendrá una hora al aire, abrirá con El recomendado, que puede estar dedicada a una peli, a una serie, a un episodio o ser incluso algo transversal a una época o personaje. "Es la parte más fuerte, con mucha investigación, datos, anécdotas desconocidas, el lado B de todo. Es nuestra especialidad, que es el manejo de la información, trasladada al mundo del cine', explicaron. La entrevista, otra sección, apuntará más a la gente de San Juan vinculada a la industria: realizadores, estudiantes de cine, actores, productores, técnicos. "Queremos valorar y destacar eso; y ponerlo en el aire para que la gente los conozca', apuntó Castillo, quien aclaró que, sin embargo, el día del debut habrá aquí una entrevista especial que tiene que ver con el mundo Szifrón (Los simuladores), director al que admiran.



Tres series o películas del momento que les parecen buenas y tres que no serán el contenido de Luces y Sombras; y también habrá concursos con una consigna vinculada a la temática del día, música de películas, perlitas, curiosidades y noticias a lo largo de los 60 minutos; todo con mucho rebote en las redes, que estarán a cargo de la diseñadora gráfica Alejandra Kaziura, también responsable de la imagen del ciclo.



"Más allá del formato, necesario, el programa en general es charlado, conversado y debatido también, porque no necesariamente coincidimos en todo lo que consumimos. El mismo debate que por ahí se arma cuando estamos viendo algo en casa es lo que queremos trasladar a la radio', explicó Castillo, aceptando que el hecho de ser pareja en la vida aportará un condimento especial con el que tantas otras se podrán identificar.



"Esto de la pareja hablando de la peli que están viendo no solo pasa en nuestra casa, sino en todas las del mundo, así que es lo particular llevado a lo general. La situación cotidiana, íntima, familiar abierta a toda la gente que se enganche, porque es un tema que nos atraviesa a muchos', agregó el periodista, convencido como su compañera que en muchos casos las pantallas, lejos de aislar, unen y generan temas de conversación. "En nuestras familias todos somos muy de las series y las películas, así que los domingos no hay reunión en la que no se hable de algo de esto. Bueno, es trasladar eso, con un formato pero con onda, a la radio', sumó Kaziura, co-conductora del envío que no tiene precedente en radiofonía local.



"Es un programa para locos como nosotros, que son muchos', bromeó Diego, quien, cuando este año se mudaron de departamento, contabilizó más de 500 DVDs de películas y series en su haber. "Son los que adquirimos antes que surgiera todo esto de las plataformas. No sabíamos qué hacer con tanta cantidad y pensamos sacarnos algunos de encima... pero no pudimos y ahí quedaron', se ríen cómplices. "La radio dispara cosas, emociones, recuerdos, locura... y el cine también, así que creo que será una muy buena fusión', sostuvieron entusiasmados y ya listos para hacerse la película, en la radio.





El dato

Imágenes al aire. Desde el 7 de abril, los jueves de 22 a 23 hs por LV5 Radio Sarmiento (FM 104.7). En Facebook:Imágenes al aire, Instagram: @imagenes.alaire y Spotify: Imágenes al aire.