Por Leonardo Muro

Madonna hizo historia al haber conseguido llegar 50 veces al N°1 en distintas listas de Billboard, 50 hits que lideraron los charts, 50 canciones que fueron las amas de las listas. Esto no es algo que suceda a menudo, esto no es algo que logre cualquier artista, y la Ciccone lo festeja a lo grande.

Este viernes salió a la venta la primera parte de esta celebración, se trata de “Finally Enough Love”, una colección de 16 remixes que nos ubican directamente en la pista de baile mientras recorremos su carrera de manera cronológica. Esta es la versión reducida de otro lanzamiento que tendrá lugar el 19 de Agosto próximo, “Finally Enough Love: 50 Number Ones”, allí estarán los 50 hits también en versiones remezcladas y remasterizadas.

Estas nuevas colecciones marcan no solo la celebración por los 50 números uno conseguidos a lo largo de sus ya 40 años de carrera sino también el comienzo su asociación con la compañía Warner Music Group.

“Finally Enough Love: 50 Number Ones” ofrecerá en Agosto demasiada música junta, me refiero a que comenzará con “Holiday” (1983) de su disco debut, para terminar con “I Don’t Search I Find” (2019) de su último álbum de estudio. En el medio pasará por “Like A Virgin”, “Material Girl”, “Like A Prayer”, “Express Yourself”, “Vogue”, “Erotica”, “Don't Cry For Me Argentina”, “Frozen”, “Ray Of Light”, “Music”, “American Life” y “Hung Up”, por mencionar solo algunos.

Esta colección incluye remixes de algunos de los DJ más grandes de todos los tiempos como Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon y Avicii.

También cuenta con grandes colaboraciones de de artistas como Britney Spears (Me Against The Music), Justin Timberlake y Timbaland (4 Minutes), Maluma (Medellín) y Nicki Minaj (Bitch I'm Madonna).

Estas dos compilaciones resaltan a “You Can Dance”, la primera colección de remixes de Madonna publicada en 1987 y que ya vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los discos de remixes más vendidos en la historia.

Este primer y reducido lanzamiento, “Finally Enough Love”, comienza con “Everybody”, el primer hit de Madonna que el 6 de Octubre estará cumpliendo 40 años desde su lanzamiento y con el cual consiguió su primer contrato discográfico con Sire Records en 1982.

2022 marca los 40 años de Madonna en la industria de la música y “Finally Enough Love” celebra sus 50 números unos, todo es festejo, todo es baile.

Controvertida, desafiante, arrasadora, empoderada, militante imparable de su propia causa que fue también la causa de muchas otras mujeres en el mundo, Madonna irrumpió en una industria dominada por hombres para imponer sus propias reglas, lo hizo a su manera. Fue víctima de violencia de género, se sobrepuso y demostró que ella era más fuerte. Se enfrentó a las instituciones conservadoras y dominó el mundo. A lo largo de su carrera Madonna supo anticiparse a los tiempos y siempre, pero absolutamente siempre marcó el camino y fue tendencia.

Larga vida a la Reina del Pop.