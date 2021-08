Pasó la noche de las batallas y tras la presentación de Magalí Aciar ante Camila Pereyra, el viernes pasado, el jurado prefirió a la segunda para que continúe en La Voz Argentina. Aunque hubo coincidencias entre los hijos de Montaner y el propio cantante venezolano, que era el jefe del equipo, dijo que le gustaban las voces de ambas, pero les indicó los errores que tuvieron. Ayer, Magalí dijo a DIARIO DE CUYO que estuvo conforme con el resultado: "Nos costó mucho adaptarnos al dueto. Estuvimos muy parejas, pero no suelo compararme con mis compañeras. Somos distintas, Cami la rompió y la eligieron por su talento. Lo tenía muy merecido", señaló. Respecto a la devolución que recibió de Montaner, no lo consideró como un reto: "Él nos había dado tareas a resolver en el último ensayo y no logramos cumplir con eso para el día de la batalla" y afirmó también que pudo dar mucho más en su intervención: "Siempre, en cualquier situación se puede ser mejor artista. Pero en ese momento al estar ahí, esa era Magalí. Sé que hice lo mejor que pude". Finalmente, la cantante consideró sobre el reality que "esto es un juego, no nos determina como artistas o como personas. Fue muy divertido participar".