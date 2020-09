En este tiempo de reconversión y adaptación, pero también de profunda crisis económica para los artistas, las estrategias, los esfuerzos y las experimentaciones para seguir en actividad son abundantes en cada caso, abriéndose sobre el camino interrogantes y desafíos. En este sentido, la comunidad titiritera cuyana, que alberga a numerosas compañías, buscan alternativas constantemente dentro de las posibilidades y ventajas que ofrece las tecnologías de la comunicación. Así pues, surgió el primer Festival Regional y Digital de Títeres "Los Caminos del Niño". Originalmente, este encuentro se propició antes de la pandemia, por iniciativa del elenco Kapaieie del mendocino Rodrigo Gandulfo. Pero por las actuales circunstancias, el proyecto tomó forma para que sea transmitido de manera virtual, (vía YouTube) con otros grupos de Mendoza y San Luis; quién cerrará el encuentro, será Luna Lunera, de Verónica Almirón con su obra Viaje al espacio, para el domingo 13 de septiembre. La participación de la sanjuanina en este evento, nació de la amistad entablada entre los propios artistas, ya que los mendocinos fueron invitados a la celebración de los 20 años de Luna Lunera en el 2019.



Esto se da porque también, detrás de cada encuentro titiritero, no solo hay montajes de obras o espectáculos, surge toda una experiencia artística y personal que sucede detrás de los retablos que los nutre de muchas formas entre marionetistas y titiriteros, en un proceso de ida y vuelta.



"Entre los titiriteros somos de compartir mucho, de hacer cruces en cada encuentro. La instancia que nos une a todos es cuando se dan los juglares de Cosquín y Colonia Caroya (en Córdoba) que nos reúne el gran Quique Di Mauro, -hijo de Héctor Di Mauro y sobrino de Eduardo Di Mauro íconos emblemáticos de la historia del teatro de títeres argentino- que es un padre para todos nosotros. Siempre nos llevamos muchas anécdotas y es una riqueza muy fuerte que generamos durante años. Por eso, existe una hermandad total y nos ayudamos mutuamente en todos los detalles. El amor entre los colegas, es maravilloso y resaltamos el trabajo del otro", dijo Almirón.



La creadora de Circo Amichis, entre otras conocidas puestas y que además, es miembro de UNIMA Argentina, tuvo que adaptar Viaje al Espacio en formato audiovisual. La obra es de co-autoría con su ex-compañero Leonardo Almazán, cuando Luna Lunera era un dúo e inspirado en los clásicos personajes de Inodoro Pereyra y Mendieta, creados por Roberto Fontanarrosa. Sin embargo, la nueva versión, tiene como protagonistas a Doña Rosa y su perro Manchita, junto a Capitán Nomo y Mariposa, entre otros simpáticos personajes.



Al igual que varios de sus colegas, Almirón tuvo que valerse de coraje para aprender y dominar los recursos, las técnicas y el lenguaje audiovisual que le representó todo un mundo desconocido hasta ahora, dado que el lugar de toda la vida para un titiritero o titiritera, es el escenario abierto y el contacto directo con el público en presencia, más precisamente, los niños y las niñas.



"Estamos en una situación, en el que no sabemos aún para dónde o para qué lado tirar. Pero necesitamos mover el avispero para poder conseguir trabajo en lo que hacemos y sabemos hacer. Es una crisis importante porque extrañamos mucho la risa de los chicos, porque es una energía hermosa que nos transmiten. Ahora, no están y entonces debemos improvisar bastante, es un proceso complejo porque al principio era difícil adaptarse. Pero cuando uno ve el resultado de un video, es sorprendente y ahí sí que veo que esta tapa me ha dejado satisfecha, aunque considero que soy muy autocrítica con mi producción", señaló.



Actuar y representar la obra, darle vida a sus criaturas, requiere de mucha energía, pero también de la que transmiten los pequeños espectadores para terminar de darle forma a la experiencia teatral. Sin embargo, la situación se vuelve muy diferente al tener que dirigirse a una cámara. Pero Almirón, remarcó que eso no debe detener el trabajo creativo, porque con la imaginación y el sentimiento especial que le pone el titiritero a la hora de actuar, solucionan esa ausencia: "Estamos acostumbrados a trabajar detrás del telón, pero sentimos mucho a los niños dentro. Están en nuestro corazón. Esa es la enseñanza de Mario Pacheco, mi maestro. Hay que verlos siempre con los ojos del corazón. Siempre hay que acordarse de eso y se los digo a mis compañeros", expresó.



Este festival cuyano digital, cuenta con apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de otras organizaciones intermedias. Sin el respaldo del INT, sostuvo la titiritera, no sería posible sobrellevar esta situación crítica para los trabajadores de la cultura, pero con esa ayuda sola, tampoco es suficiente: "este momento gracias al INT, puedo trabajar en un proyecto de teatro online para dar cursos y talleres desde casa y virtual. Es un lujo poder contar con ello, porque es el único organismo que nos ayuda. Es el fruto de una lucha históricas de muchos artistas argentinos, sino fuera por él, estaríamos abandonados" y concluyó: "hacemos todo con mucha humildad y sacrificio, la mayoría de las veces trabajamos gratis y las autoridades de los ministerios y municipios no nos dan el valor que merecemos. Pero no hacemos esto para nosotros, sino para los niños y niñas; para que tengan una niñez feliz".



Para agendar



Viaje al espacio. De Luna Lunera, dirigida por María Verónica Almirón. Técnica de guante, manopla y varilla en retablo. Una abuelita sanjuanina comienza el día después de un fuerte viento Zonda bailando y barriendo el rancho. Su perro Manchita, todo embarrado, ensucia con sus patas todo lo limpiado. Doña Rosa intentará bañarlo, pero el perro mal acostumbrado, se esconderá escapando de semejante osadía. El 13 de septiembre se transmitirá por El Festival Los Caminos del Niño. A las 16hs. Por YouTube. Entrada general $300. Paquete total de todo el festival $1000. Por Mercado Pago o CBU. Contacto: 2616463434.