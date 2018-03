¡Siempre polémica! Malena Pichot (35) fue invitada a realizar un móvil con el ciclo Todas las tardes (El Nueve, a las 15:30) para hablar, entre otros temas, de la denuncia pública de Calu Riveroa Juan Darthés y de sus múltiples enfrentamientos en los últimos días: Eva de Dominici, Baby Etchecopar, Mirtha Legrand...

Sin embargo, luego de solo diez minutos de entrevista, Maju Lozano, conductora del ciclo, se sintió incómoda por la actitud de la humorista y decidió dar por finalizada de forma abrupta la comunicación.

"Bueno Male, te agradezco. Terminamos porque se hace difícil", dijo Maju, cerrando el móvil. "¿Ya me cortan?", preguntó una sorprendida Pichot. "Si, porque hay un tono de soberbia que no me hace sentir cómoda. Con todo el respeto del mundo te lo digo. Disculpas", le explicó la conductora.

"Se enojó Maju. Te pido perdón Maju, lamento que te enojes. La verdad no escucho nada", se excusó Pichot, pero la conductora igual tomó la decisión de dar por finalizada la charla. "No me enojo, me incomoda. Te juro por Dios que me incomoda. Te mando un beso grande y perdón".

¿Qué molestó a Maju? Todo arrancó con un muy buen clima, pero rápidamente se volvió más tenso con los constantes chistes detrás de cámaras de los compañeros de Pichot en la radio Futurock, donde se desarrolló el móvil. "Perdón, me están mostrando el culo acá todos mis compañeros y es difícil hablar", dijo, obligando a los integrantes del panel a repetir en reiteradas ocasiones las preguntas.

En otro momento de la nota, uno de sus compañeros pasó por detrás de ella con un bulto en el pantalón. Además de un constante tono sobrador y reiteradas ironías de la entrevistada que Maju, que no pudo disimular su cara de angustia, no dejó pasar.

"Yo no quiero censurar. Pero a mí la falta de respeto me sobrepasa. Chicanea, boludea, pasa un pibe con el pito parado atrás, se tiran almohadones...", explicó Maju luego de finalizar la nota.

Para que me invitan si saben como me pongo — malena pichot (@malepichot) 13 de marzo de 2018

Y continuó: "Me generó incomodidad. Cuando uno se sienta y da un móvil es porque está bien predispuesta. Celebro y apoyo todo lo que hace por el feminismo y lo que defiende, pero sentí que estaba faltando el respeto".

Te quiero @soymajulozano jamás pensé que te ibas a enojar. Jodian mis compañeros que voy a hacer ♀️ — malena pichot (@malepichot) 13 de marzo de 2018

Obviamente, Malena no se quedó callada. "Para que me invitan si saben como me pongo", escribió en Twitter. Y agregó: "Te quiero @soymajulozano jamás pensé que te ibas a enojar. Jodían mis compañeros, qué voy a hacer".

Sobre el final de ciclo, Lozano volvió a realizar un descargo de lo sucedido. Visiblemente angustiada, señaló: "Nosotros trabajamos muy en serio, nos rompemos el lomo y queremos hace las cosas en serio. No tengo nada en contra de Male, pero no me gusta que me tomen el pelo".

"Yo me sentí incómoda. Siempre trabajo con respeto y doy la vida por mis compañeros. Entonces si yo siento que alguien falta el respeto a nuestro trabajo, sea quien sea, tengo la decisión de si quiero seguir en ese modo o no", cerró Maju, contundente y segura de su accionar.