Como todos los meses, Netflix hace cambios en su catálogo. Así como suma varios títulos nuevos, también decide dar de baja muchos otros, ya sean series o películas.

Mayo no es es la excepción y por eso te traemos el calendario de los próximos eliminados en la plataforma de streaming.

Si sos amante de las series, seguro ya notaste que en los primeros días del mes dieron de baja Brain Games, Creators, Penny Dreadful y Supernatural. Entre otros. Sin embargo la lista sigue de la siguiente manera.

– The Beginning of Life: The Series (2016) estará disponible hasta el 2018-05-11



– The Returned (2015) estará disponible hasta el 2018-05-12



– Octonauts (2010) estará disponible hasta el 2018-05-15



– Fuerza Necaxa (2016) estará disponible hasta el 2018-05-24



– Devil May Cry (2007) estará disponible hasta el 2018-05-30

En cuanto a películas, ya fueron dadas de baja títulos como Ojos bien cerrados, Her, Cambio de hábito, Non-Stop, Río Místico, Los juegos del hambre, Zombieland, Los Simpsons (la película), entre varias decenas más. Y, continuará de la siguiente manera:

– A Monster Calls (2016) estará disponible hasta el 2018-05-09



– Late Phases (2014) estará disponible hasta el 2018-05-10



– Russell Madness (2015) estará disponible hasta el 2018-05-10



– The Innocents (2015) estará disponible hasta el 2018-05-10



– Allende (2014) estará disponible hasta el 2018-05-11



– La Mujer de Mi Hermano (2005) estará disponible hasta el 2018-05-11



– Robinson Crusoe (2016) estará disponible hasta el 2018-05-11



– The Kids Menu (2015) estará disponible hasta el 2018-05-12