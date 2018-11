Marcela Kloosterboer agranda su familia. La actriz confirmó su embarazo con una foto de su incipiente pancita. La ex protagonista de Las Estrellas, que está casada desde 2014 con el ex rugbier Fernando Sieling, y ya son padres de Juana de dos años, no brindó mayores detalles, pero algunos portales calculan que el bebé llegará en mayo de 2019.



Hace meses que la ex Chiquititas había anunciado sus intenciones de volver a vivir la maternidad, un estado que le sentó muy bien. "Ser mamá me dio seguridad y una nueva relación con mi cuerpo", había declarado por entonces la actriz de 35 años.



¿Cuál es el secreto? Hace deportes al aire libre, ama correr; asegura que es importante hidratarse y antes de dormir siempre se quita el maquillaje y nunca duerme con el pelo atado.



Dueña de una cabellera increíble -que cuida especialmente además por ser la imagen de una empresa de productos de cuidado capilar-, Marcela tiene además un cutis envidiable, le gusta usar cremas y hacerse limpiezas faciales y dice que el té de manzanilla frío es mágico para deshinchar los ojos.



Además, lleva una dieta vegana -es vegetariana desde los 8 años- y cultiva algunos vegetales en su casa.



Consejos de una de las mujeres argentinas más lindas, que aunque cuida mucho su aspecto, confiesa que cuando "te sentís bien, vas a brillar por fuera". Y ella sí que brilla.



Looks



Suele llevar su larga cabellera color caramelo suelta, pero cuando cambia su look por trabajo o en sus eventos sociales, Marcela Kloosterboer también deslumbra.