El conductor, productor y empresario Marcelo Tinelli será, junto a su familia, el centro de “Los Tinelli”, un reality show documental para la plataforma Prime Video en la que promete ofrecer un vistazo a su intimidad tanto personal como profesional.



“Mostrar la intimidad me parece que hoy forma parte de algo lindo, de algo que te acerca a la gente y también es algo que une a mi familia”, dice el animador televisivo en un pequeño “teaser” de 30 segundos ya disponible en el canal en YouTube de Prime Video Latinoamérica.



En él puede vérselo en su lujosa mansión de Punta del Este, en Uruguay, en distintas situaciones cotidianas junto a varias de sus hijas y su primo, el músico Luciano “Tirri” Giugno.



Según informó hoy la plataforma de streaming a través de un comunicado de prensa, la serie que ya está en producción es desarrollada por la productora de Tinelli, LaFlia, y comenzará con el detrás de escena de los preparativos de una fiesta de fin de año en la casa del conductor en el país oriental.



“Confiamos en que ‘Los Tinelli’ será recibida cálidamente por la audiencia y estamos emocionados de ver cómo el público ahonda de manera más profunda en los integrantes de esta familia, quienes son conocidas figuras públicas, y en su modo de vida”, señaló a los medios Camila Misas, quien encabeza al equipo de Originales locales de Prime Video.



Por su parte, Juanma Martínez Medina, showrunner de la serie, apuntó: “Lo que me sedujo especialmente de este proyecto y me animó a liderarlo fue el desafío que me presentó Marcelo Tinelli en una charla que mantuvimos durante el mundial de Qatar. Me dijo que quería que contara cómo es él realmente, sin filtros”.



Y agregó: “En ‘Los Tinelli’ van a descubrir a un Marcelo auténtico, íntimo y nunca antes visto. Lo van a ver en su rol de padre, amigo y pareja”.