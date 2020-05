En los reality shows puede pasar cualquier cosa. Participantes que se enojan, que se emocionan o que se pelean es ya historia conocida. Lo que nunca había ocurrido es que trascendiera que el reingreso de uno de ellos al ciclo fuera por acomodo. Hasta ahora. Sucedió en Bake Off, el gran pastelero, el programa que emite la pantalla de Telefe en el que los participantes sueñan con convertirse en el mejor pastelero amateur del país.

Allí fue cuestionada la vuelta de Marcos, uno de los tres participantes elegidos para regresar en el repechaje, porque lo acusaron de ser amigo del jurado Christophe Krywonis.

Y para despejar todo tipo de dudas, Marcos se refirió al asunto en su canal de Youtube. “Hay mucha gente diciendo que está arreglado, que yo estuve con Christophe… ¡Chicos, parece que estuvieran viendo un programa de Disney! ¿Cómo va a estar arreglado?”, dijo.

“No inventen, no flasheen”, pidió después. “La gente sorprende, pero, en fin… Mi relación con Christophe es muy linda. La verdad es que es un capo, lo admiro un montón y él me ayudó a aprender mucho. Mi relación con él es de admiración y charlamos cada tanto, no hay mucho más que eso”, añadió.

“Hay gente que dice que Christophe es amigo de mi papá. Si mi viejo fuera amigo de Christophe se cae de culo porque también lo re admira”, finalizó.

Pero él no fue el único que se refirió a aquellos rumores. El propio chef, a través de su cuenta de Twitter, le constestó a un usuario que cuestionó el regreso de Marcos al ciclo. “Te pregunto con la misma familiaridad de tu comentario. ¿Qué no entendiste bolu? El pibe hizo una maravilla milagrosa, sabiendo lo quilombero que es. Los donuts le salieron deliciosos. Punto”, escribió el prestigioso cocinero poniéndole fin a la discusión.