María Rosa Fugazot trabajó con Pablo Rago en el 2002 en la novela “Kachorras” y en las últimas horas salió a defender a su excompañero después de haber sido denunciado por violación.

La histórica actriz contó su experiencia con el actor y manifestó su indignación contra la denuncia que hizo Erika Basile.

“Con Pablo Rago trabajé en el 2002. Me sacude feo. Hay que probar las cosas antes de hablar. A Pablo lo conozco de chiquitito, era Pablín. Era un piojito cuando yo lo conocí. Te pega esta noticia. Nosotros también tenemos hijos. Hay que respetarnos y cuidar muchísimo las cosas que haces. Hay que darle las armas a las mujeres para defenderse en el momento que corresponde. De la misma manera tenes varones y tenes el pánico que se cruce con una que diga cualquier cosa y te entierre en vida”, comenzó diciendo María Rosa Fugazot.

En ese sentido, agregó: “Lo conozco de bebé a Pablo. Todas ese tipo de cosas me sacuden y me lastiman. Si no es cierto es un horror para Pablo y si es cierto es un horror para Pablo y para la piba. Las verdades hay que probarlas. Con ese criterio yo salgo mañana y digo que un tipo que me cruzó por la esquina me tocó y mando en cana a un pobre tipo”.

Consultada por su época laboral con el artista, Fugazot fue contundente: “Pablo siempre fue encantador. Es un actor que ha hecho una carrera. No le conozco esa faceta tan fulera. Hay actitudes que te das cuenta. Yo he visto a algunos que nadie los denuncia. Yo tengo muchos años de esto. He cumplido 61 años de profesión. Hay cosas que era notorias y claras y nadie ha dicho un cuerno”.

“Yo le he mandado mensaje a Pablo pero por gente amiga. Lo tengo en las redes sociales pero ya me estoy pudriendo de Facebook. Las redes son importantes cuando denuncias cosas con claridad y educación”, afirmó.