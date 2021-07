Otra noche de reggaetón en La Academia de ShowMatch (El Trece) y el anteúltimo turno de esta vuelta fue para Mariana Genesio Peña, acompañada por el bailarín Rodrigo Jara. Lo hicieron con el ritmo de “Me gusta”, canción de la brasileña Anitta junto a Cardi B y Myke Towers, pero no lograron convencer al jurado compuesto por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín: la pareja obtuvo 17 puntos más el voto secreto de Pampita.

Y después del baile de Candela Ruggeri, llegó el momento en el que se develarían las calificaciones de la modelo que está a punto de parir. Sin embargo, Marcelo Tinelli adelantó: “Mariana Genesio Peña se va a tener que ir por un par de meses”.

Finalmente, el conductor reveló que Pampita calificó a Mariana y Rodrigo con un 6. Y por un punto, no pudieron evitar el duelo en el que se enfrentaron a Karina La Princesita, El Polaco y Barby Silenzi, Débora Plager, Mar Tarrés y Lizardo Ponce. La participación de Genesio Peña en el duelo se emitirá en el programa de este jueves, pero Tinelli volvió a decir que “Mariana se va por 45 días y aún no sabemos si será reemplazada”. Todo un misterio.

“Me siento mal, no puedo hablar”, le dijo Mariana a Teleshow al finalizar el programa. “Me enteré de que Mariana se iba mientras estaba haciendo la coreo. Cuando lo dijo Marcelo me enteré. Y es un tema personal de ella, no me corresponde a mí hablar de eso”, agregó Rodrigo Jara, compañero de Genesio Peña, a este medio.

“Fue una sorpresa. Estábamos re bien, ella ensayaba con muchas ganas... Lo tengo que hablar con ella primero”, cerró el bailarín de manera misteriosa.