A falta de tan solo unos días para festejar sus quince años, Martita, la hija del histórico empresario mediático Ricardo Fort, se declaró bisexual a través de sus redes sociales y lo expresó con orgullo.

La joven utilizó la opción que brinda Instagram para que los seguidores puedan realizar preguntas en la sección de Historias de la aplicación. “Hagan preguntas interesantes que no me puedo dormir”, escribió la heredera del chocolatero que falleció el 23 de noviembre de 2013.

“¿Sos bisexual? Si es un sí, ¿alguien lo sabe?”, fue la consulta que recibió Martita y que no tuvo miedo a contestar.

“Lo sabe todo el mundo en mí casa y no tengo problema en decirle al resto de las personas, porque es algo normal y bueno, en mí casa no les molesta ya que bueno”, replicó la quinceañera.

En el año 2011 y tras varios rumores, Ricardo también se confesó bisexual. El ex jurado del Bailando siempre se había mostrado en pareja ante las cámaras junto a pulposas modelos y vedettes, como Violeta Lo Re, Erika Mitdank y Virginia Gallardo, a quien él definió como “el amor de su vida”. Tras su revelación, comenzó a salir con el por entonces futbolista Rodrigo Díaz.

Sin embargo, Ricky siempre destacó que la relación más importante que tuvo fue con Gustavo Martínez, quien es el actual tutor y encargado de la crianza de Martita y su hermano mellizo, Felipe.

En febero de este año, la quinceañera brindó una entrevista a la revista Gente, en la cual habló sonbre las ex parejas de su papá. "Al único que veo es a Gustavo. Y a Virginia cada tanto. El resto se re borró. Y no me importa (…) Me dicen que soy Ricardo en versión mujer. Quizás porque no me dejo pisar por nadie, como me decía papá. Y porque era la única que lo hacía callar”, sostuvo.

La mega fiesta que celebrará la hija del “Comandante” será llevada a cabo en el lujoso Hotel Faena de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, donde habrá más de 200 invitados. Natalia Román, la mujer que está cargo de la prensa y comunicación de la cumpleañera, contó que Martita lucirá vestidos exclusivos de la diseñadora Claudia Arce y que el desarrollo del evento tendrá varias intervenciones artísticas y shows musicales, especialmente de trap, el género más popular dentro de los jóvenes.