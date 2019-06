En la lista de enemigos de Yanina Latorre, una famosa cocinera figura bien arriba. Nada menos que Maru Botana, a quien la panelista conoce desde sus épocas de estudiante de contabilidad en la Universidad de Belgrano. "Hoy cada vez que la veo, le deseo la muerte", dijo Yanina alguna vez.

¿Qué pasó? Según la "angelita", ambas compartían el mismo grupo de amigas y la cocinera se encargó de que todas le dejaran de hablar. Yanina asegura que Botana la rechazaba por su físico esbelto. "Yo era muy flaca y ella, una chica gordita. Después adegalzó mucho por una dieta. Un día discutimos, me agredió con que comía mucho y no engordaba. Que eso no era posible", explicó.

Unos 20 años después, la bronca sigue latente para Yanina, pero la repentina muerte de Facundo, el bebé de 5 meses de Maru, en 2008, generó un acercamiento inesperado. Ella recién volvía al país después de vivir en España y su examiga atravesaba el dolor más profundo.

"Terminamos la facultad y no la vi nunca más. Cuando murió Facu, que para mí era un esfuerzo enorme volver a salir a la vida, me la encontré en una escuelita de fútbol. Yo estaba destruida y ella se me acercó. Me acuerdo patente porque yo estaba knock out. Fue fuerte además porque todos nos conocían", recordó Maru, en una nota con Rodrigo Lussich en Confrontados.

En ese encuentro, fue como si el tiempo nunca hubiera pasado para las dos. "Estuvo superdivina, se me acercó, me preguntó de todo y me pareció superamorosa. Me contó toda su vida, que se había casado, que se había ido a vivir a España. Ese día fue como que alguien me la mandó. Yo estaba en la canchita de fútbol, mirando y se me acercó. Me contó su vida y yo estaba ida, como si me hubieran cortado una parte de mi cuerpo", continuó.

Sin embargo, la buena onda terminó allí, porque años después, en 2014, Yanina Latorre sorprendió en los medios al contar el enfrentamiento que había tenido con la cocinera y dijo su famosa frase sobre la muerte. "Me llamó la atención cuando ella apareció atacándome. Mi mamá me llamó para decirme '¿quién es esta chica que te está deseando la muerte?’ ¡Fue!", cerró Botana, sin ánimos de retomar la guerra.