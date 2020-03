Varios son los famosos que han contado alguna vez que fueron desahuciados artísticamente por algún empresario, empleador, sello o compañía. Y uno de ellos fue nada menos que Elvis Presley, quien contra todo presagio se convirtió en el eterno "Rey del rock & roll". La historia es tan curiosa como atrapante. Corría el año 1955 y Elvis era un guapo joven que ya transitaba el ambiente musical. Como tantos otros de su generación, decidió presentarse en uno de los shows de variedades y buscador de talentos más importante de ese momento: Talent Scouts, de Arthur Godfrey, un programa norteamericano que emitió la CBS entre 1946 y 1958, que lanzó al estrellato a nombres como Don Adams, Tony Bennett y Carmel Quinn, entre muchos otros. Allá fue el joven Elvis, que envalentonado por su modesto éxito en Louisiana, llegó a Nueva York. Pero aquel 23 de marzo -la fecha que señalan varios artículos biográficos- se topó no con una pared, sino con un murallón. Los entrenados productores "cazatalentos" de Godfrey rechazaron a Elvis de plano, disconformes con sus particulares estilo y propuesta; y no le permitieron siquiera llegar a la audición en vivo, la gran vidriera nacional del momento, donde luego el público consagraba a un ganador a través de su aplauso. Sobra decir que los muchachos la pifiaron feo (¡se habrán querido comer los codos después!), aunque varios culparon al entonces manager del artista, Bob Neal, por no haber estudiado lo que el envío buscaba exactamente de un participante.



"Presley olvidó las palabras, se mordió la nariz y fue la antítesis de lo que Arthur Godfrey buscaba en talento. Tenía puesto un traje rojo sucio, comida por todas partes, y su ropa estaba arrugada. Tenía un acné terrible, simplemente parecía un vagabundo y no podía actuar para ellos, y fue solo un desastre, un verdadero desastre", reza el testimonio de Randle.



Ese fue uno de los días más oscuros para el inexperto Presley. De hecho, algunos biógrafos (Frank Coffey, Jerry Hopkins, Peter Guralnick, Ernst Jorgensen y Guralnic) dicen que lo vivió como su "fracaso más ruidoso", mucho más aún que lo que le sucedería después en Las Vegas; y que le costó una fuerte depresión.



Afortunadamente logró pasar el mal trago, no bajó los brazos y siguió apostando a su primera gran pasión, la música. Tanto, que exactamente un año después tocaría el cielo con las manos. A lo largo de esos 365 días, lo que pasó fue mucha agua bajo el puente: Elvis firme con su sueño, suma de admiradoras delirando por él, nuevas fechas y... ¡el visionario Coronel Parker! Este señor empezó a orbitar en su carrera ofreciéndole mejores condiciones que Neal, hasta que se quedó con la representación y empezó a buscar otras discográficas para su promesa. Así fue que finalmente, Presley pasó a RCA Victor (que compró el contrato que tenía con Sun) y firmó con ese sello para grabar el longplay "Elvis", que fue publicado según varias reseñas -oh casualidad- en marzo de 1956. No era su primer disco, pero el debut con RCA fue sin dudas el que marcó un antes y un después en su historia. Con un abanico de canciones bastante ecléctico, en el que incluyeron I got a woman, Blue Suede shoes, Trying to get to you, I'll never let you go y Money Honye, entre otros hits, fue el primer álbum de rock en llegar al número 1, el primer álbum pop de RCA que logró ventas millonarias, estuvo semanas al tope del Billboard Top Pop Albums y también fue Disco de Oro. La portada, además, se convirtió en ícono de la época (y del éxito, claro), que varios imitarían incluso décadas después: una gran foto de Elvis en acción, tomada en un concierto en 1955 y una tipografía colorida y especial.



Así las cosas, en el transcurso de un año y con marzo como un mes clave, entre sus 20 y 21 años, el joven oriundo de Mississippi conoció el infierno y el cielo. Pasó de ser un artista emergente rechazado por una de las plataformas más poderosas de la industria del entretenimiento, al ídolo de multitudes. Curiosidades de cal y de arena que se tejen en la interesante vida del Rey del Rock & Roll.