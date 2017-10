Abandonados a su suerte después de un trágico accidente aéreo, Ben Bass y Alex Martin son dos desconocidos que se enfrentarán al mayor reto de sus vidas: la supervivencia. Incomunicados y con Alex herida en una pierna, la pareja se verá obligada a confiar el uno en el otro, para sobrevivir a las inclemencias en una remota montaña. Cuando se dan cuenta que la ayuda no está en camino, iniciarán un viaje en busca de su salvación.

Título: Más allá de la montaña

Título original: The Mountain Between Us

Actores: Kate Winslet, Idris Elba.

Actores secundarios: Dermot Mulroney, Beau Bridges.

Director: Hany Abu-Assad.

Género: Drama , Aventuras , Acción.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 111 Minutos

Calificación: Apta mayores de 13 años con reservas

Cinemacenter

2D Cast.:18:30-20:40-22:50.

Play Cinema

2D Subtitulado: 21:20, 23:10, trasnoche: 01:10

CPM Cinemas

2D subtitulado: 16.40,18.50,21.00