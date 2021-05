Andrea Rincón vivió una de sus peores pruebas en MasteChef Celebrity durante la gala de eliminación y el jurado no se lo perdonó. Todo comenzó con el pie izquierdo cuando la actriz quemó todo el aceite, en la prueba de revuelto gramajo, y debió salvar las papas como pudo. Sin embargo, la mala suerte no terminaría allí.

Mientras intentaba hacer su plato, se realizó un tremendo corte en el dedo que la hizo gritar de dolor y por lo que debió ser atendida por uno de los médicos de la producción. A todo esto se le sumó que su matambre a la pizza no logró agradar a los jurados a pesar de que contó con la ayuda de Dani la Chepi. “Pensé que estaban bien”, se lamentó Andrea, durante la devolución.

Esto la llevó a competir con María O´ Donell que logró eliminarla de la competencia. “Sé que vas a seguir cocinando como cocinabas pero con más técnica”, le dijo Damián Betular a lo que Germán Martitegui le expresó que “su paso estuvo lleno de lujos y que fue una alegría” tenerla en el programa. “Sé que soy una persona muy difícil, les agradezco a todos por el amor, es lo único que nos puede sostener a todos y más en este momento. Gracias por el amor y la paciencia”, se despidió la participante.

El enfrentamiento del jurado

uno de los episodios de mayor tensión se dio cuando Betular y Martitegui tuvieron un fuerte cruce al tener distintas visiones de lo que es un papa española. Todo se suscitó durante la devolución al hermano de Charlotte Caniggia. “La papa la puse al horno y Zac vino y me dijo que no”, dijo El Emperador en referencia a Damián. En ese momento, Donato intervino: “Ah, tenemos una versión más de papa española”. Pero su colega fue contundente: “No, la que es”. Cuando llegó su turno, el dueño de Tegui también hizo su acotación. “En el curso, te explicaría bien cómo hacer la papa española, que no es ésta, está mal hecha”, dijo cuando el participante lo tildó de “profesor de historia” por su look.

“Betular sigue suspirando cuando se nombra el tema de la papa, queremos que nos expliquen después cómo se hace una verdadera papa española”, señaló Santiago Del Moro. “Lo que hiciste es una papa española perfecta”, le dijo Damián a Alex. Y luego Germán le señaló: “El huevo está perfecto, me gusta lo que te dijo Zac Efron de mezclar el morrón con las arvejas, pero hasta ahí llegaron los buenos consejos. La papa española no es una papa frita redonda, es una papa frita que está como a mitad de freír y a veces tiene cebolla, queda abierto el debate pero me parece que no son éstas”.

Sin dudarlo, Betular agregó: “Yo voy a cerrar el debate porque para mí, de donde yo vengo, yo pedía esto y venía con platina con las papas fritas de forma redonda. Mi familia tenia un restaurante en la ruta 2 con este tipo de comida”. En ese momento, el conductor volvió a intervenir: “Alex, ¿te das cuenta que has hecho pelear al jurado?”. Pero Martitegui no se quedó callado e indicó: “No, perdón, esto no puede quedar así. Yo no dije que es al horno la papa, yo a Carmen le dije ´son fritas, pero se paran de cocinar antes de estar crocantes´, para mí esa es la diferencia”. Al ser consultado, el cocinero italiano señaló: “Es más tirando a lo de Carmen, lo que yo conozco”, lo que provocó el festejo de Germán.