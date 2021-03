Matthew McConaughey, ganador del Oscar por "El club de los desahuciados", está "considerando seriamente" presentarse a las elecciones para convertirse en gobernador de Texas el año que viene.



Del mismo modo que lo hizo Arnold Schwarzenegger, en una entrevista en el podcast de The Balanced Voice de Crime Stoppers of Houston, presentado por Rania Mankarious, el actor comentó que estaba "barajando" postularse a las elecciones para ser gobernador de Texas, informó la agencia DPA.



"Estoy evaluando ahora de nuevo. ¿Cuál es mi papel de liderazgo?", declaró. "Creo que tengo algunas cosas que enseñar y compartir. Así que, ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi papel en el próximo capítulo de mi vida en el que estoy a punto de embarcarme?", continuó el actor de "El lobo de Wall street" y "Tiempo para matar".



No es la primera vez que McConaughey habla sobre presentarse a las elecciones. Ya lo había hecho en 2020, cuando le preguntaron si consideraba la idea, a lo que el actor respondió que "dependería más de la gente" que de él mismo, aunque catalogó a la política como "un negocio roto".



Se desconoce cuál es la filiación política de McConaughey y no se sabe si, en caso de que decidiese presentarse, optaría por el Partido Demócrata o por el Republicano. En el caso de que quiera presentarse, tendrá que enfrentarse contra del republicano Greg Abbott, quien buscará la reelección.