La mesa de Mirtha Legrand tuvo de invitadas a tres mujeres: Teté Coustarot, Nancy Pazos y María O'Donnell, al ex tenista José Luis "Batata" Clerc y al abogado Mauricio D'Alessandro.

El letrado se encontró en el centro de la polémica durante varios minutos de la cena y fue muy criticado por las invitadas después de asegurar que el "Ni una menos" tuvo "una alta carga ideológica".

"El 'Ni una menos' tuvo una fuerte carga ideológica. Esto no lo tuvo, las 500 chicas del otro día (por el colectivo Actrices Argentinas)...", comenzó diciendo el abogado. Enseguida, Teté Coustarot lo interrumpió y exclamó: "No, disculpame, no fue así".

¿Qué querés decir con eso?", le preguntó María O'Donnell. "Detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno k", añadió D'Alessandro. "Hubo un montón de mujeres, que no se identificaban con el kirchnerismo, que impulsan el 'Ni una menos'", le aclaró Teté. "Sí, era absolutamente así. Estoy diciendo que hoy eso no pasó", reiteró el abogado.

"No conocés a las mujeres que lo organizaron", acotó Nancy Pazos. "Más o menos porque fui a una de las marchas", advirtió D'Alessandro, que empezó a mostrarse incómodo con el embate de las invitadas de la mesa.

"Las marchas fueron multitudinarias, con mujeres de todas los partidos. No conocés bien el tema", cerró Coustarot.