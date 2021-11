Con su particular manera de tocar la guitarra, es uno de los músicos que rápidamente conquistó los corazones de sus colegas y de miles de seguidores de todo el país. Luego del reciente estreno del actual single Mundo junto a Abel Pintos y de haber participado en las nominaciones para los Latin Grammy por segunda ocasión, Nahuel Pennisi vendrá por primera vez a San Juan a ofrecer un concierto íntimo denominado "A solas", en el cual presentará sus canciones más exitosas y su reciente trabajado discográfico llamado "Renacer", esta noche (Ver Dato). Con un sonido fresco y diferentes facetas que van del folklore a la balada, Nahuel se pone a prueba para interpretar un amplio espectro de estilos. Desarrolló su carrera de manera autodidacta desde chico, hoy a sus 29 años de edad, cuenta con dos discos de estudio publicados por Sony, con premios y reconocimientos nacionales e internacionales y cantó con Teresa Parodi, Lali Espósito, Luis Salinas, Carajo, Chango Spasiuk, Diego Torres, Axel, Soledad Pastorutti, Ricardo Arjona, Franco De Vita y Gustavo Santaolalla. Y sin ir más lejos, el año pasado se consagró en Viña del Mar con dos Gaviotas de Plata. A horas previas de su presentación, el músico habló del momento óptimo que está teniendo en la escena.



- Volver a estar nominado por segunda oportunidad para los Grammy ¿es una casualidad?



- Creo que no, porque estos premios es un incentivo muy grande para cualquier músico que vuelve a estar, quizás sea una búsqueda de aprender cosas nuevas. Quiero pensar que no es casual y eso ya me pone contento. El premio es lo menos significativo, lo importante es conocer a gente que uno admira y uno quiere. Estar en ese lugar, en ese espacio que la música regala, hay que cuidarlo y me pone feliz de compartir el momento con tantos otros artistas.



- ¿Sentís que esto es un ascenso más? ¿es un techo?



- Me da mucha tranquilidad, sé que hay que estar con los pies en la tierra. Las experiencias que estoy viviendo no hacen más que incentivarme, darme desafíos. Lo que viene para mí, es seguir componiendo canciones y seguir aprendiendo sobre este camino, que ya es un montón.



- Con Renacer, ¿qué concepto transmitís para aquellos que escuchen este álbum?



- Renacer es un disco muy versátil, con canciones dedicadas a una mujer, a chicos que viven en la calle, a una madre. Hay distintas inspiraciones e identidades. Hay una parte folklórica y otra más de sonidos modernos y contemporáneos. La verdad que Renacer es en todo concepto, un disco distinto que hice, que tiene las emociones por delante.



- A diferencia de otras producciones anteriores, ¿qué lo hace especial?



- Se mete en el corazón de mis canciones, que es muy emocional. Representa todo lo que me pasa cada vez que canto. Es la palabra que me representa hoy. Aprendí mucho en este tiempo, en este proceso. El nacimiento de mi hijo, el impulso que le dio a mi carrera ganar en Viña del Mar, son cosas que me han cambiado. Siento que he renacido en varios sentidos.



- Protagonizaste hace poco el homenaje a Charly en el CCK ¿Cómo lo viviste?



- Es lo mejor que me ha pasado en el camino artístico, haber participado en su cumpleaños. Charly es uno de los referentes más grandes de la música argentina y precisamente, cantar Los Dinosaurios, es de las canciones que más reto me generó, pero más allá de que sea un reto, fue un disfrute que lo sentí con todo el corazón. Por suerte la hice bien y entregué lo mejor de mí.



- ¿Tuviste algún encuentro con Charly?



- Una vez nos encontramos en un evento hace unos años, cuando entramos para la fiesta de una revista importante. Su asistente se acercó dónde estaba y me dijo que Charly quería saludarme. Cuando nos juntamos, nos pusimos a conversar sobre la guitarra y sobre mi técnica de tocar y fue un momento muy lindo que no voy a olvidar.



- ¿Te gustaría regresar a la calle Florida? ¿Qué cosas extrañás?

- Recuerdo mucho el contacto con la gente, la posibilidad de cantarle a todas las clases sociales y que me pidan que me toque una u otra canción. También extraño ese cruce con otros músicos callejeros que para mí son importantes y valiosos. Me gustaría un día volver a cantar en la calle a modo de agradecimiento y hacer un concierto abierto para todos, porque la calle fue mi primer escenario.



- De acuerdo a la canción Universos paralelos: ¿Cuáles serían tus universos en lo cotidiano?



- Reunirme con amigos, los momentos con mi familia, cuando ejercicio para entrenar. Son situaciones en mi vida que se dan en un solo universo propio, pero como la música, en ese sentido, ocupa un lugar importante, podría decir que mi universo paralelo, el amor al canto.



- ¿Cómo imaginás encontrarte con el público de San Juan que podrá escucharte en vivo por primera vez?



- Agradezco a los sanjuaninos por recibirme. Era la provincia que me faltaba por conocer. Sé que será un concierto muy especial, me hubiera gustado estar antes, pero obviamente por la pandemia no se pudo. Pero será una alegría gigante, hay mucha expectativa y la verdad que quiero que la gente disfrute mucho de las canciones, tanto como yo.





DATO

Nahuel Pennisi. Hoy martes 22hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entradas: $700.