4 años y medio tardó en poner el punto final a su ópera prima. No era fácil resumir tantos viajes alrededor del mundo en un solo libro, pero se esmeró para que buena parte quedara plasmada y así compartir más de 470 páginas de relatos y fotografías con quienes se interesen en sus aventuras y en las curiosidades de cada lugar, contadas en primera persona. Se llama Mario Muñoz, es profe de educación física -dictaba Vida en la naturaleza- y está claro que viajar es su pasión, que muy bien combina con su hobby, la fotografía. Y ya fuera como corredor de maratones o expedicionista, se lanzó a la aventura cada vez que pudo. Por eso el título de su primer libro, "Atrévete a soñar", que presentará la próxima semana (ver aparte) y con una veta solidaria, ya que todo lo recaudado (costará $1.500) será donado a la obra salesiana. Título que además hace pie en aquel sueño que tuvo a los 18 años, donde se vio ganando una maratón en Buenos Aires, que luego se hizo realidad. Casi una revelación. "Ahí comenzó todo -marca-. Es darse cuenta que uno puede hacer lo que sueña".



"De toda la vida me gusta viajar, desde la primaria, cuando nos llevaban a excursiones, a campamentos... Eso dejó una huella profunda en mí", confiesa Mario, que registró desde las expediciones a la cordillera hasta su actividad deportiva como maratonista, pasando por las salidas con alumnos. Como nunca llevó un diario de todos sus periplos, acomodar los hechos fue lo complicado; pero nada que junto a sus compañeros de aventuras -asado o café mediante- no pudiera resolver.



"Estuvimos en Galápagos, en la Isla de Pascua, en el Cerro de siete colores en Perú, ascendimos el Kilimanjaro, hicimos una expedición a la cordillera del Himalaya, corrí en la Muralla China, París, Roma, Madrid, Sidney, San Petersburgo, Grecia, Uruguay, Chile, Brasil, viajamos en globo en Capadocia... ¡Son muchas andadas!", comentó. Sin embargo sostiene que el viaje que más lo conmovió fue el que hizo en bicicleta de Ushuaia a La Quiaca. "Es la madre de todas las aventuras, 62 días y más de 5 mil kilómetros pedaleando con 11 alumnos del profesorado. Aunque China y Turquía me impactaron, esa fue la aventura más rica de todas, ahí se valora lo que es la Patria, la gente de cada lugar, la gendarmería, que sin conocerte te tienden una mano. Y los paisajes... Todavía nada lo supera" recuerda. Y en sintonía, añade que la enseñanza más importante que le ha dejado esta vida de viajero es justamente valorar su propia tierra. "Después de haber estado en la India y ver la pobreza que hay... y nosotros teniendo todos los recursos que tenemos...", lamenta.



Recuperándose de una lesión y a la espera de que la situación sanitaria mundial mejore, el maratonista de 67 años sigue soñando con viajar. La última travesía que hizo, justo antes que se desatara la pandemia, fue una de 30 días a India, que no alcanzó a incluir en este libro; pero, quién dice, tal vez ese sea el primer capítulo de "Atrévete a soñar 2". "A lo mejor... Todavía me quedan muchas cosas por ver", sonríe, convencido de que siempre hay que lanzarse a los sueños, porque "en el camino se acomodan las cargas". "El dinero no es determinante. Lo determinante es la ilusión", sentencia.

La portada del libro y algunas fotografías que registró en sus viajes, como el memorable Ushuaia-La Quiaca, Galápagos, Santiago de Compostela y el Kilimanjaro.

El viaje en globo en Capadocia, Turquía; y en la cordillera del Himalaya.

DATO

"Atrévete a soñar". La presentación en sociedad será el 27 de mayo a las 21 hs puntual, a través de la plataforma Zoom.