Julia Mengolini disfruta de su embarazo y sube fotos a las redes sociales para sus más de 150 mil seguidores. Sin embargo, la periodista polemizó con una publicación donde se refirió a Jimena Barón como "pesada" por la cantidad de imágenes que comparte de su cuerpo.

"Últimos días de panza al sol... (ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su cu...)", escribió la conductora de Futurock en Instagram.

Pero no terminó allí. Horas más tarde, Mengolini escribió en su cuenta de Twitter: "Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu cu... por día. Cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco".

Aunque en este caso prefirió no mencionar a la actriz, sus seguidores entendieron perfectamente de quién estaba hablando. El tuit, que tiene cuatro horas, ya cuenta con más de 3 mil 'me gusta'.

Barón, por su parte, tiene cerca de 2.400 fotos en su historia de Instagram y, aunque sube imágenes junto a su hijo Morrison (fruto de la relación con Daniel Osvaldo) y su actual pareja Mauro Caiazza, sus publicaciones más likeadas son las de su cuerpo. De todas formas, por el momento, la cantante no se sintió aludida ni respondió nada que tenga que ver con el comentario hecho por la periodista.