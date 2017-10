Lionel Messi fue quien se encargó de meter los tres goles que le dieron la victoria al equipo dirigido por Jorge Sampaoli en el estadio Atahualpa de Quito. En Twitter, María Sol, la hermana del astro del fútbol, escribió un mensaje dedicado a quienes criticaron a La Pulga antes del encuentro: "Sigan hablando, 3 besitos".



Un portal se hizo eco de este ácido comentario y publicó una nota acompañada por una foto en la que aparecían los familiares del delantero del Barcelona. Esta imagen es la que María Sol utiliza en su perfil de Twitter.



Fiel a su estilo, Yanina Latorre hizo un análisis de esta fotografía de los Messi y remarcó la ausencia de Antonela Roccuzzo: "Siempre que las familias de los jugadores usan fotos es del tipo sin la esposa. Son de manual. Detestan a las esposas".



A pesar de tener un perfil bajísimo, María Sol decidió no quedarse callada y contestarle a la participante del Bailando 2017 con un mensaje irónico: "Gracias a Dios, no tenemos ese tipo de problemas en mi familia.. no tengo tu misma experiencia…".



De esta manera, la hermana del crack se refirió al escándalo que tuvo la panelista de Los ángeles a la mañana cuando se filtraron unos audios y videos del affaire que su marido Diego Latorre había tenido con Natacha Jaitt.



¿Yanina Latorre se ganó una nueva enemiga? Veremos más adelante cómo sigue esta historia…