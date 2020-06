No son Batman ni El hombre araña, ni tampoco Súperman o el Capitán América, pero eso no significa que no sean verdaderos superhéroes, de carne y hueso pero con cualidades que muchas veces rozan lo sobrenatural ¿O no? Son los Superpapás y en cada familia hay alguno, también en las de estos artistas reconocidos en la provincia, a las que DIARIO DE CUYO convocó para hablar justamente de ellos! Con la invaluable complicidad de Pierina, Edita, Amalia y Marisel; y únicamente por celebrarse hoy el "Día del Padre', Luisa, Julián y Santi, los hijos del guitarrista y cantor Marcelo Bartolomé; Gabriel, María Sol, Andrés y Luz Mariam, hijos del titiritero David Gardiol; Ale y Vicky, los chicos del teatrero Julio Mercado; y Amanda, el retoño del bailarín de folclore Javier Farías, aceptaron revelar todo sobre sus propios superhéroes. De puño y letra comparten por primera vez sus identidades secretas, sus poderes especiales y hasta el nombre de la peli que los lanzó al inoxidable estrellato del hogar y sus alrededores...



Marcelo Bartolomé es...

"El último guitarrero samurai: Un chuncano en Cuyo"



En algún lugar de las implacables montañas de la Cordillera de los Andes, junto al Dique Punta Negra, vive Marcelo Bartolomé, el último líder de un antiguo linaje de guitarreros, los venerados samurais. Es originario del norte de Córdoba, nació el 7 de junio de 1969, y en esa provincia concretó sus estudios en psicología. Conoció a una criatura intergaláctica que llegó a su planeta a transformar realidades de la misma forma que él, a través de la música, Pierina Ciallella. Con el tiempo se convirtió en padre de cuatro criaturas a las cuales ama y protege, no pasa un sólo día en el que se vaya a dormir sin darles un beso de buenas noches.



Una gran característica de los samurai es su tranquilidad y extrema paciencia, virtudes que no solo explota en el campo de batalla, sino también en sus hobbies, como la orfebrería, creando medallones de protección, entre otras cosas. Además teje y esta entrenado para recargar energías en cualquier ambiente sea hostil o no (duerme).



Sus aventuras continúan al día de hoy, construyendo un mundo mejor a través de sus acordes y sus acciones. Sus hijos siguen su ejemplo intentando transformar el mundo desde todos los lugares incluyendo el interdimensional y siempre lo acompañarán.

Luisa (20), Julián (17), Nico (13) y Santi (10)





Javier Farías es...

"Capetudo: El papa de la galera"



Llamado así por su hija, "papa' (a lo italiano), durante su vida convivió con el arte en todas sus manifestaciones, ya que sus tíos dibujaban, bailaban, eran poetas y demás. En el 2000 se sumergió en un mundo del que jamás volvería. Javi, para los amigos y conocidos, vivió siempre amando sus raíces, cuestionando y dibujando y pintando todo. Con el tiempo mejoró sus trazos y hasta los profesionalizó, tanto que cuando se encontraba dibujando a un gaucho, se dio cuenta que él podía ser uno de ellos y se puso a investigar y a estudiar su forma de vida, sus costumbres, sus amores, sus penas. Y fue tan pero tan profunda su entrega que viajó a través del tiempo hasta esos lugares adonde vivían aquellos que él dibujaba e interpretaba. Ese viaje le trajo muchas alegrías y satisfacciones. Y fue allá donde se convirtió en "El papa de la galera" y enorgulleció a todos quienes lo conocían. Pasado un tiempo supo que debía volver, pero ya no sería el mismo, entonces decidió que debía ocultar en una mágica y gran capa sus viajes al pasado, cargados de enseñanzas, y traerlos al presente donde los podría compartirlos con todos.



Capetudo (bautizado así por su enorme capa y sus grandes pies) es ahora un magnifico padre, que día a día pone al servicio de su hija sus enseñanzas y experiencias. Es su héroe, un enorme papá, aunque a veces se lo ve pensativo y con nostalgia mirando lejos, quizá recordando aquellos maravillosos viajes... Pero luego sus ojos vuelven a brillar, cuando ve que su capa aún guarda gigantes misterios para regalar.

Amanda (6)





David Gardiol es....

"Puppetman: El hilo invisible"



En 1985, durante una visita escolar a un teatro en Mendoza, a un estudiante le pareció ver algo brillar. Metió su mano debajo de una mesa para llegar al curioso objeto y sintió la mordedura de un títere. Pensó que era su imaginación y siguió con su recorrido, sin darse cuenta cuánto cambiaría su vida. De vuelta en San Juan, al cruzar una calle, el adolescente inconscientemente evitó un automóvil descarriado, dando un salto increíble a la pared de un edificio cercano. Cuando el shock inicial pasó, pudo observar la naturaleza de aquel fenómeno: largos hilos de tanza transparente se encontraban atados a sus manos, pies y cabeza. Era como si alguien, invisible, lo hubiera estado manejando desde arriba. Gardiol se dio cuenta que había adquirido unas habilidades extraordinarias, como la capacidad de controlar objetos y a sus secuaces -sus títeres- con los mismos hilos que lo controlaban a él. Entonces creó un ejército de títeres y con ellos rápidamente se convirtió en una personalidad de San Juan.



Con el tiempo, Puppetman logró equilibrar su vida familiar y la de héroe. Pasaron muchos años antes de que sus hijos sospecharan de él cuando papá desaparecía y aparecían los títeres para entretenerlos en sus fiestas. También aprovechó sus poderes usando sus hilos invisibles para hacer la malta del desayuno, contestar el teléfono, escribir libretos y tocar la guitarra con sus hijos, al mismo tiempo. Finalmente, logró construir una guarida junto a su familia, conocida como "Espacio Teatral TES', donde continúa trabajando para salvar al mundo con su arte.

Gabriel (26), María Sol (25), Andrés y Luz Mariam (23)



Julio Mercado es...

"MacJulio: La cajita feliz"



Un niño contemplaba una pintura cuando se generó en él la capacidad de darle forma humana a maravillosos y diversos talentos: el humor, la cocina, la bondad, el amor por la docencia, la empatía y la sabiduría. Al principio le costaba controlar a todos estos entes, mientras los iba descubriendo en su cuerpo y en su acción. Estuvo mucho tiempo perfeccionando sus técnicas y gracias a su perseverancia por querer hacer un mundo mejor, ahora es un superhéroe capaz de convivir con todos ellos. Desarrolló superpoderes para expresar artísticamente, interpretando personajes, dirigiendo espectáculos y enseñando lo que tanto ama; y nos permitió como hijos participar de obras y aprender a amar el arte tanto como él. Cuando no combate contra el mal y necesita liberar energía, en su casa realiza trabajos de ingeniero arreglador y de martillero profesional. También es un Gran Anfitrión, cocina las mejores hamburguesas, los tucos más ricos y hace asados exquisitos, para mucha gente, pero personalizados, siempre dándole su toque con verduras gourmet. El superpoder de contener y acompañar lo hace levantarse todas las mañanas a prepararnos el desayuno, contarnos chistes y siempre estar de buen humor, sacándonos una sonrisa. Y su deseo del Día del Padre... donde todos dormimos juntos, en colchones en el piso.



Seguramente algunos de estos súperpoderes los heredó de sus padres, que aunque no conocimos, nos los transmite a través de historias y anécdotas, con amor y cariño, recordando esos momentos que ahora le dan la capacidad de ser un padre incondicional, que logra en su familia la puesta en valor de lo hermoso que es compartir con él.

Ale (18) y Vicky (13)