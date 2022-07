El músico y director sanjuanino Guillermo López lleva casi 20 años radicado en Alemania. No solo se dedica a la afinación de pianos, también está comprometido en el estudio y la divulgación de la música barroca y en roles vinculados a la facilitación de proyectos culturales, como es su padrinazgo a la Fundación Orquesta Escuela de San Juan. Y además sostiene una extensa gira por América y Europa, poniendo en valor su pasión más grande: las Cantatas de Johann Sebastian Bach. La actual es la cuarta travesía que realiza el artista por Argentina, de la mano de sus 'Conciertos Explicados', que consisten en ofrecer herramientas y conocimientos para que el espectador -tenga o no experiencia en el lenguaje musical- comprenda de manera sencilla la relación entre el texto, la música y la intención del célebre compositor alemán. Todos los años López viaja a Bariloche, San Martín de los Andes y regresa a San Juan (próximamente también será en Mendoza) para sembrar las semillas y potenciar a músicos locales que se interesen en música barroca. Lo bautizó como "Ciclo SDG', tal como Bach firmaba sus textos y significa en español 'Solo para la gloria de Dios'. Por estos días se encuentra en la provincia preparando todo para el concierto que brindará el sábado 30 de julio. Junto a la Camerata San Juan, solistas y coro concertado, brindará la cuarta edición de 'Conciertos Explicados' en el Auditorio Juan Victoria.



Durante una pausa en los ensayos, el artista y maestro habló con DIARIO DE CUYO sobre su trayectoria y sus motivaciones profesionales. 'Soy un fanático de Bach. En los 40 años de música, que vengo haciendo, considero que la obra de Bach es inigualable en todo sentido, tanto en valores musicales como en valores éticos. Jamás hizo concesiones de su temática. No compuso ópera y toda su obra está entregada a Dios. No hizo música para ganar plata como Händel u otros contemporáneos suyos. Murió en la absoluta pobreza, pero es conmovedor lo que hizo en vida y eso quiero transmitirle al público', explicó el director. Si bien para disfrutar de la música no es necesaria la razón y solo basta con "entregarse' a la experiencia artística, Guillermo sostiene que se completa cabalmente si se comprende de qué se trata la obra: 'Aunque no entiendas el idioma alemán, la música puede llegar de igual forma y mucho mejor si se entiende el contexto de por qué lo hizo. Esto resulta importante para internarse en ese universo y no quedarse solamente en el +me gustó+ o +no me gustó+'. López explicó también que la función de las cantatas era la de apoyar la lectura de los textos litúrgicos en las parroquias e iglesias del pueblo (datan del siglo XVIII) y que eran cantos populares. El propósito de estos 'Conciertos Explicados' es que el público de este lado del Atlántico sienta que esa música no es algo ajeno a su existencia, sino por el contrario, que estas composiciones son patrimonio cultural que le es propio.



Divulgar el barroco en el país y que los músicos jóvenes lo incorporen es un proyecto de vida que, resaltó, está dando buenos resultados: 'Esto es un trabajo de pionero, no hay una tradición en el país de esto. A partir de 1750 todos los músicos saben cómo tocar, pero para atrás, los códigos del barroco son diferentes en muchos aspectos', resaltó el conductor, que realiza audiciones para músicos locales con obras que nunca se interpretaron en Argentina y que busca que todos tengan la oportunidad de ejecutarla. 'Mi trabajo consiste en abrir caminos', remarcó.

Ensayo general. Guillermo estará a cargo de La Camerata San Juan, con una línea completa de cuerdas (violín, viola, violonchelo y contrabajo), dos oboes, fagot y órgano. Además, se sumará un coro y Milagros García y Diana Kurbán como solistas invitadas.



A la par, el compositor sanjuanino sostiene desde hace 8 años un apoyo inclaudicable a las Orquestas Escuela de San Juan. Hasta el momento, ha logrado articular -por medio de la embajada alemana en Argentina y de una fundación- la donación de más de 250 instrumentos de cuerdas y vientos (todos en excelente estado de conservación) y quedan todavía unos 35 más encargados que serán destinados a los núcleos que se desarrollan en la provincia. 'Es una tarea importante y vital para mí. Aprecio la posibilidad de cambiarle la vida a un chico humilde y hacerlo entrar al mundo de la música', señaló.



En cuanto a cómo se imparte la enseñanza musical en Alemania y la posibilidad de aplicar modelos europeos en la provincia, López respondió que 'no solo deseo que se apliquen sistemas en lo pedagógico, sino también enfoques educativos globales, que los chicos y chicas tengan acceso a un instrumento. Eso permitirá darles disciplina, una integración social, una coordinación motriz, física y psicológica imprescindibles para el desarrollo personal', reflexionó el músico, que además aprovecha estas visitas para retornar a su casa natal y reencontrarse con familiares y amigos. Después de todo, aunque ya hace tiempo está del otro lado del océano, sus raíces siguen vibrando fuerte.





DATO

Cantatas de Bach. Conciertos Explicados. Sábado 30 de Julio a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.