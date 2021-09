En medio del escándalo que se generó por la separación de Gisela Dulko y Fernando Gago, empezaron a surgir anécdotas del pasado amoroso del ex jugador. Una de ellas surgió casi imprevistamente en 'Pasapalabra' donde fue a participar Mica Vázquez.

La actriz tuvo en el pasado una relación de 4 años con Gago que incluyó convivencia en España. Y cuando todos creían que el amor duraría para siempre, las cosas terminaron abruptamente. En el programa de Iván de Pineda, Mica vio la foto de su ex y con un toque de humor irónico disparó: "¿Me ponen la foto de mi ex novio por algo? Me dio como escalofríos".

"Todo bien, me separé y se casó con ella... todo bárbaro. Me lo merezco producción", remató entre risas.

Luego intentó bajar el tono: "Todo bien no me quedó nada malo pero me dio risa la pista. Me dejó y a los 6 meses se casó con ella". Y como si tanta información no hubiera sido suficiente, sumó: "Todo bien, me separó a los 22 años pero ¿le puedo decir algo? El nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado nosotros".

La actriz estaba haciendo referencia a Antonella, la hija del medio de Dulko y Gago. Hoy, más allá de todas las ironías, Mica asegura que no guarda rencor ni nada que se le parezca.... pero la duda queda.

Actualmente Mica está en pareja con Gerónimo Klein junto a quien en el 31 de diciembre pasado tuvo a su hijo Baltazar.