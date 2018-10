Gala tras gala, Mica Viciconte viene enfrentándose con las mujeres del jurado de Bailando 2018 y esta vez estalló contra Flor Peña. La panelista de Incorrectas bailó cuarteto, y la actriz le puso 2 puntos sin darle una explicación técnica.

Luego del 5 de Laurita Fernández, llegó el turno de Peña. “A mí tampoco me gustó. Nada, eso”, lanzó Florencia, antes de darle a la ex Combate el bajísimo puntaje y haciendo que Mica salga al cruce. “O sea que lo que digo es verdad y te pega, porque si te afecta lo que digo… Gracias por valorar todo. Todo el mundo te va a querer”, la cruzó la joven. “Como le parezco una mala jurado, no tengo nada que explicarle. No me gustó”, le justificó la actriz a Tinelli.

“Me ‘torra’, me ‘torran’ tus previas, me torra”, arremetió luego la jurado, mientras Mica le dedicaba duras palabras por su puntaje. “Es una falta de respeto. El otro día me dijiste ‘tarada’, sí, salió en la cámara. Decile a la gente todo lo que decís. Acá todos somos macanudos, pero atrás de cámaras somos todos muy mandados a ser”, siguió Mica.

“Vos creés que la tenés más grande que todos los demás, está bien, pero no te creas más que los demás”, continúo la novia de Fabián Cubero, y Tinelli tuvo que intervenir para que Florencia pueda hablar. “Desde que llegaste al Bailando no paraste de ‘cascotearme’ parada ahí. Ahora me vas a escuchar. No nos conocemos, no sé cómo sos, vos tampoco sabés cómo soy, tengo una carrera extensa en los medios y no me importa si la viste o no. El viernes lo volviste a hacer. ¿Querés ser ‘cocora’? Bancala”, fue tajante Florencia Peña, pero Mica Viciconte no se quedó callada y la discusión siguió mucho más.

Fuente: Ciudad