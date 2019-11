Mina Bonino, la periodista deportiva de 26 años, está embarazada de seis meses, fruto del amor con el futbolista del Real Madrid Federico Valverde. Así lo anunció a través de su cuenta de Instagram, donde realizó un conmovedor descargo dedicado a su pareja.

"Agradezco a quienes sabían y respetaron nuestro silencio", escribió Bonino y continuó: "Si decidimos no hacerlo público antes fue porque no quería que nada opacase el momento que estaba teniendo Fede, en plenas competiciones y con partidos importantes donde tocaba ganarse la titularidad".

Justamente, el posteo muestra una foto de su pareja festejando un gol dedicado a su bebé, y luego algunas fotos de su pancita en la dulce espera. "Tal vez es una prueba más de que no importa el tiempo, el lugar, sino la persona y por eso decidimos desde el primer momento agrandar la familia", indicó.

"Me hubiera gustado sacarme una foto con la panza, la camiseta de River que ya tiene y Fede, pero Benicio todavía no termina de asomarse y por eso me agarra desprevenida con una foto desprolija", aseguró.

Por último, destacó: "Desde ya agradezco a quienes siempre le tiran buena onda a Fede y nos llenan de comentarios lindos, no saben que orgullo es para mi que los españoles lo aprecien tanto, sabe Dios que se lo merece más que nadie, y los comentarios mala leche los ignoramos, porque desbordamos de felicidad en todos los sentidos, y el amor y la felicidad anula cualquier tipo de envidia".

Lo cierto es que la publicación cosechó más de 34 mil "likes" y cientos de comentarios de seguidores, seguidoras y también muchas figuras del espectáculo y el periodismo, entre las que se distinguen Ailén Bechara y Luciana Rubinska.