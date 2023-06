La paz que parecía haber logrado Jorge Rial luego de sufrir un infarto en Colombia se vio totalmente interrumpida este lunes, cuando su hija Morena apareció en diferentes ciclos televisivos a dejar polémicas declaraciones. Más allá del escándalo causado por sus palabras, sin embargo, parece que la madre soltera también quiere iniciar acciones legales.

La guerra entre padre e hija sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando Morena visitó los estudios de América y amenazó con tirar abajo la "mafia" que rodea a su papá porque este le retiró el apoyo económico que usa para mantenerse a ella y a su hijo.

"Mi hijo pregunta por su abuelo. Pero ya se va a olvidar, no te preocupes. Mi último mensaje a él fue 'como yo te odio, voy a hacer que el nene te odie también'", declaró en un móvil con "LAM", donde acusó a su padre de no ver "ni por 20 minutos" a Francesco, su nieto, tras su recuperación.

Además de la relación con su nieto, Morena también reveló un fuerte detalle de su vínculo con Jorge a partir de su paro cardíaco: "Él dice que por culpa mía le pasan esas cosas. ¿Culpa mía qué? Andá a hacerte chequeos, ¿Qué culpa tengo yo de que se te cierre la arteria en el corazón?".

La madre soltera confesó que su padre criticó el entorno que la rodea en la provincia, calificándolo como "criminal", y le demandó volver a Buenos Aires para tener tranquilidad en su recuperación: "Me hizo volverme de Córdoba y se lo cumplí para que se quede tranquilo. Me cortó el alquiler, me cortó la mucama...", agregó.

"Que se chupe una pi... Me voy a volver a Córdoba y si le tiene que agarrar un infarto que se agarre", declaró Morena. "Yo, papá, te deseo lo mejor en esta vida. Pero olvidate que tenés una hija", cerró, filosísima.

En sus redes sociales, Morena Rial lidió un último golpe en la guerra contra su papá luego de la emisión de sus explosivas entrevistas. "Espero que no intenten internarme a la fuerza nuevamente, como pasa cada vez que cuento mi verdad", comenzó escribiendo en una historia.

"Mi abogado Alejandro Cipolla tiene todas las pruebas de las cosas que digo. Por lo que voy a iniciar acciones legales contra mi papá para que los médicos que avalaron esa internación no puedan ejercer más", cerró contundente.