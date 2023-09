Moria Casán estuvo de invitada en Soñé que volaba (Olga), el programa de streaming que es conducido por Migue Granados y en un momento de la conversación, la diva se confesó sobre su relación con la marihuana.

El tema fue abordado casi de casualidad, después de que el conductor le preguntara a La One si consumía tabaco. “No, cannabis nada más”, dijo ella. “¿Cuántos cigarrillos de marihuana fumas?”, quiso saber el también humorista. “¿Porrito? No, uno, medio, pero nada”, dijo Moria sin dar demasiadas precisiones. “¿Todos los días?”, insistió sobre la cuestión el hijo de Pablo Granados. “No, todos los días no”, respondió Moria.

Desde otro flanco, el co-conductor del programa Lucas Fridman le preguntó por el aceite de CBD: “¿Aceite consumís?”. A este cuestionamiento, la jurado del Bailando 2023 (América) respondió de manera negativa. “El aceite no, me aburre porque me da a geriátrico”, justificó y provocó las risas de la mesa.

“¿Te gusta estar re loca?”, le preguntó Granados después, tanto sobre si a Moria le gusta estar bajo los efectos de la marihuana o de alguna otra sustancia. “Yo ya soy re loca, pero a mí no me gusta nada que me saque de mi eje”, se plantó la mamá de Sofía Gala Castiglione.

“Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Trabajé mucho para estar en mi eje, no quiero nada que me boludee y que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Soy una pelotuda.com”, cerró Moria contundente.

En 2011, y después de la polémica generada con aquel recordado titular “Sofía Gala Porro” bajo el cual un extinto diario publicó fotos de la hija de la diva fumando un cigarrillo de marihuana en un lugar público, Moria fue consultada por la revista THC, especializada en cultura cannábica, y fue la portada del número editado en el mes de junio de aquel año.

“Cuando fumo me siento una geisha”, fue el título de aquella tapa en la que Moria aparecía sosteniendo un cogollo de marihuana muy cerca de su boca. La frase (que en este 2023 la rapera Taichu trajo al citarla en su canción “BABYSPICE”) resumía una idea que la diva había desarrollado acerca de cómo la sustancia le alteraba los sentidos. “A la hora del sexo me gusta el porro, lo definiría como una explosión de lo sensorial. A mí me potencia los sentidos, me relaja. Cuando fumo me siento como una geisha, me gusta. Y me abre la cabeza para la creatividad”, era la frase completa.

En otro pasaje de la entrevista contó que la primera vez que fumó marihuana había sido en el año 1977. “Fue hace muchos años, con Carlitos Perciavalle. Estábamos haciendo La Revista de Esmeraldas y Diamantes, en el teatro Maipo y todas las noches, cuando terminaba la función, íbamos a la casa de él. Siempre teníamos un ‘postrecito’. Yo nunca armé, se encargaba él. Y nos fumábamos un porrín… Y después me quería comer la heladera de Perciavalle”, recordó Moria en esa oportunidad. También le preguntaron si alguna vez había fumado con Susana Giménez y dijo que sí. “Claro, ella también salió a decir que probó. Juntas compartimos muchos veranos, era un estímulo. Igual nosotras somos fumadas naturales, aunque Su le da más al vino”, se rió Casán.

“La marihuana me relaja mucho, me da risita y mucha hambre de dulce. Pero lo que destaco es que me abre mucho la mente. Fijate que una vez tenía que recordar un monólogo y ahí ¡tuc!, una seca y me bajó toda la información perfecta. Fue en Córdoba, estaba a punto de ir a buscar el libro, pero no hizo falta. Tenía toda una información maravillosa en la cabeza después del porro”, había declarado Moria en esa entrevista.