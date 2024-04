Mozarteum San Juan anunció su 42°Temporada de abono para el 2024, con un total de siete funciones, una por mes, que desarrollará como es habitual, en el Auditorio Juan Victoria. El inicio está programado martes 16 de abril con la presencia del Cuarteto Petrus. Se trata de una formación de cuerdas fundada por el violinista Pablo Saravi, todos integrantes de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Desde su creación se ha presentado varias veces en el Teatro Colón en distintos programas y ha recibido el "Premio Francavilla de Sicilia" por su labor en la música argentina.



En mayo, la programación continuará con el destacado bandoneonista Rodolfo Mederos junto a la Camerata San Juan, el jueves 16. El 6 de junio actuarán los instrumentistas Gabriel Gratzer y Yulie Ruth con una propuesta de música country y blues. El 2 de julio llegará el pianista Antonio Formaro, que actuará como solista con la Sinfónica de la UNSJ dirigidos por el maestro Christian Baldini. El 13 de agosto tendrán el único concierto internacional, con la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia integrada por 86 músicos. El 21 de septiembre actuará dentro de la temporada la agrupación mendocina Big Band Jazz.



El cierre será el 31 de octubre con la zarzuela "La corte del Faraón" con dirección musical de Ezequiel Fautario, la participación de la Orquesta Sinfónica y coros locales de la UNSJ.



Desde la presidencia de Mozarteum, Claudio Feldman valoró la Temporada 2024. "De acuerdo a la situación del país hemos tenido que realizar una temporada acorde a las circunstancias, eso nos han hecho realizar una temporada buena a nivel nacional y por suerte tuvimos la posibilidad de incorporar, ya que están de visita en el país, a la Sinfónica de Colombia; es un acontecimiento demasiado importante para la provincia poder tener a 86 músicos extranjeros sobre el escenario" dijo a DIARIO DE CUYO. En tanto que destacó el espectáculo que ofrecerán como final de temporada. "La zarzuela hace mucho que no se da en San Juan, la última vez que se hizo en el país este espectáculo fue en el Teatro Nacional de La Plata, con lo cual traerla a San Juan va a ser demasiado importante. Lamentablemente será sin decorados, porque es mucha plata y no la tenemos, no tendrá el encanto que tiene en el Teatro de La Plata, pero los cantantes son los mismos, así que el nivel no va a decaer y Ezequiel Fautario, que es el director, bueno, es una de las figuras del momento en la Argentina" apuntó.

Las entradas para la primera función será de $6.000 (general) y $4.000 (juvenil). Luego, los abonos se fijaron en: General $40.000, Protector $80.000, Juvenil $20.000.

> RECOPILACIÓN

Mozarteum lanzó un libro referido a sus 40 años de labor ininterrumpida desde su creación. Destacan los orígenes de la filial local, emparentados con el funcionamiento del flamante Auditorio Juan Victoria y la presencia de Jeanette Arata de Erize, fundadora de Mozarteum Argentino. La publicación contiene toda la información detallada de la institución, desde sus quiénes fueron sus socios fundadores, los miembros de las comisiones y sus presidentes, como también sus auspiciantes. Luego, con fotos de la época, se consignan los artistas de cada temporada.



El libro fue impreso en calidad ilustración, se hicieron 300 copias en esta primera tanda y podrá adquirirse en las oficinas de Mozarteum (en Ignacio de la Roza 161 oeste) de 9 a 13, con un valor de $55 mil pesos. Junto con la publicación se entregará una calcomanía con un QR que tiene fotos de sociales de participantes como de los integrantes de las comisiones.