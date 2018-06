Alberto Ajaka interpreta a un fiscal de la Nación en la serie El Lobista (El Trece) y contó que para prepararse para el papel se inspiró en "abogados mediáticos' y algunos casos recientes. "Soy un abogado que tiene alguna animosidad que viene del pasado con Matías Franco y en el camino me encuentro con el personaje de Darío Grandinetti. Como los dos se ocupan de cosas non sanctas, me encargo de seguirlos e intentar atraparlos', contó en Teleshow.