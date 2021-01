Carlos ‘Charly’ López, expanelista de Bendita TV (El Nueve) murió el 30 de diciembre de cáncer, aunque la noticia se conoció en las últimas horas. Sus excompañeros del ciclo lo recordaron y lamentaron la pérdida.

El mediático, conocido como ‘Charly Pop’, integró el panel del programa de Beto Casella durante algunas temporadas y mantenía divertidos intercambios con sus compañeros y con el conductor. Su aparición en el ciclo se dio como panelista invitado luego de que trascendiera un video de Policías en acción (eltrece) donde se lo veía muy distendido en una playa haciendo comentarios graciosos.

Su paso por Bendita le permitió además formar parte de otros programas. En 2013 fue invitado a Pasión de sábado (América) para hacer un musical junto a un grupo de baile, y allí se lució al ritmo de la canción “Mariposa Tecknicolor”, de Fito Páez.

Si bien por su enfermedad debió alejarse de la televisión, es recordado por el público por su latiguillo en el programa, donde a tono se broma se mostraba horrorizado por algún informe y decía: “Ay, por favor”.

En una entrevista con Paparazzi, Edith Hermida aseguró: “A mí me sorprendió la noticia como a todos, me enteré por los medios también. Lola Cordero nos mandó un mensaje para preguntar si era verdad”.

“Yo no tenía contacto con él desde que dejó Bendita pero era un gran compañero, era divino. Era así tal cual como se lo veía en la tele, no era un personaje. Era así, muy simpático, alegre, me entristece mucho la noticia, me dolió”, recordó la panelista.

La noticia también repercutió en las redes sociales, donde muchos usuarios lo despidieron. “Gracias por hacerme reír”; “Una pena que triste para sus compañeros” y “Qué triste”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en Twitter. Este año en medio de la pandemia, López pudo trabajar en otra de las cosas que lo apasionaban: la radio.

En 2014 durante una entrevista con Anabella Ascar para su programa Hechos y protagonistas (Crónica), Charly contó que además de su participación en los medios, su profesión era la enfermería y que se había recibido de Neuroasistente orientado a la tercera edad y especializado en Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple.

También remarcó que tras su irrupción en Bendita se anotó en un curso de técnico de radio y televisión con el periodista de TN y eltrece Mario Massaccesi: “Lo hice para saber donde estoy parado si trabajo en los medios”, reconoció en ese momento con el humor que lo caracterizaba.

