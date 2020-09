Ethan Peters, más conocido como ’Ethan Is Supreme’ en sus redes sociales y canal de YouTube, murió el sábado y las primeras hipótesis indican que se trató de una sobredosis. La noticia la dieron a conocer sus amigos y colegas. Tenía 17 años.

La muerte del adolescente, según consignó el sitio de entretenimientos TMZ, habría ocurrido luego de que consumiera Oxicodona, un analgésico opioide, muy potente y potencialmente adictivo.

Enterados de la noticia, de inmediato los fans del joven comenzaron a dejarle mensajes de despedida en su perfil de Instagram.

El adolescente, que tenía más de 500.000 seguidores en esa red social y 100 mil suscriptores en su canal de YouTube, publicaba a diario tutoriales de maquillaje e imágenes de sesiones de fotos de moda.

La mejor amiga del joven, la influencer Ava Louise, le dio el último adiós con sentidas palabras: “Fue la única persona con la que hablé durante meses. Estaba sola luchando y Ethan me inspiró. Estuvo hace dos semanas conmigo en mi cumpleaños y estoy agradecida de haberlo pasado con él”, señaló.

Luego contó que habló con el youtuber antes del desenlace fatal: “Tuvimos nuestra última llamada de FaceTime anoche y lamento mucho haberla interrumpido. No puedo respirar. Este es el peor dolor que he sentido. Era mucho más de lo que todos vieron en línea”.

Por último pidió que respeten la privacidad de “sus maravillosos padres” en este momento.

Además, en su cuenta de Twitter la joven dejó una serie de mensajes y dio a entender la causa de la muerte: “La adicción es una enfermedad”.

“Tuve que apartar a Ethan en las últimas semanas y hablar con él sobre el uso de sustancias. Todos los que estaban cerca de él estaban asustados. Solo desearía haberlo intentar más duro. Mie..., desearía haberle gritado más”, indicó en otro posteo y de este modo hizo alusión a lo que habría consumido su amigo.

El último posteo

Un día antes de morir, Peters compartió una foto de su infancia en su perfil de Instagram y la comparó con una actual. “Me gustaría agradecer a todos los que me acosaron. Hago esto como una vez al año para ver cuánto he cambiado y lo único que no ha cambiado son las ojeras”, detalló en el posteo.

Oriundo de Texas, el chico comenzó su canal de YouTube en 2017. Gracias a la popularidad que ganó en las redes sociales logró tener una marca propia donde vendía lentes de sol, cadenas y remeras, llamada Hellboy.