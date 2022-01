La actriz estadounidense Betty White, conocida por las series "The Mary Tyler Moore Show" en los setenta y "The Golden Girls" en los ochenta, falleció este viernes a los 99 años tras nueve décadas récord de carrera en la televisión y el cine.



Además de haber ganado ocho premios Emmy, White detenta el récord Guinness por haber actuado durante nueve décadas en la televisión estadounidense, distinción obtenida en 2018.



El agente de la actriz y amigo personal, Jeff Witjas, confirmó el deceso a la revista People: "Aunque estaba a punto de cumplir 100 años, yo creía que Betty iba a vivir para siempre".



White habría tenido su cumpleaños centenario el 17 de enero.



"La extrañaré terriblemente, al igual que el mundo animal que ella amaba tanto. No creo que Betty haya temido alguna vez morir porque ella siempre quiso reencontrarse con su difunto marido Allen Ludden. Ella creía que lo encontraría de nuevo", agregó Witjas, citado por el sitio especializado Variety.



White interpretó a Sue-Ann Nivens en la exitosa sitcom de los setenta "The Mary Tyler Moore Show" y a Rose en "The Golden Girls", de similar auge en la TV estadounidense de mediados de los ochenta y principios de los 90.



Figura de la TV local durante más de 60 años, White es conocida por las nuevas generaciones por su estelar aparición en el mítico programa de vodevil Saturday Night Live luego de una campaña en internet para convocarla al show, lo que le valió uno de sus ocho Emmys en 2010.



La renovada popularidad de White que motivó esa convocatoria se originó en su actuación en la comedia romántica "La propuesta", de 2009, protagonizada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds, lo que la llevó además a estar en el codiciado comercial del Super Bowl del fútbol americano.



Luego, fue convocada en 2010 para participar como estrella invitada en el piloto de la sitcom "Hot in Cleveland" pero rápidamente los productores debieron ceder ante la presión de convertirla en parte del elenco estable tras la buena recepción, lo que ayudó a convertir a la serie en un rápido éxito y le dio a la actriz su decimoséptima nominación a los Emmy.