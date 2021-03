A los 68 años y tras luchar más de 10 años contra un cáncer de riñón, murió el querido humorista Carlos Sánchez. El actor oriundo de Bahía Blanca, tuvo una exitosa carrera tanto en televisión como en teatro. Trabajó con los grandes de la tele: «Moria Banana» con Moria Casan, «Videomatch» junto a Marcelo Tinelli, y varios años contando chistes junto a Susana Giménez.

«Café Fashion» fue otro ciclo humorístico que lo tuvo como protagonista. También llegó al cine en 1997 de la mano de Hugo Sofovich con «La herencia del tío Pepe», junto a Rodolfo Ranni, Miguel del Sel y El Negro Álvarez, entre otros.

Además formó parte del género reality primero en «Oye mi canto», conducido por Connie Ansaldi en América, y luego en «Cantando por un sueño» en el año 2012, llegando a instancias finales.

"En el 2010, mi maravillosa mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho un chequeo y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándome el tumor. A los 8 meses me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien. Y, en un acto de soberbia mío y de no hacerle caso a mi mujer, de ir a un oncólogo, nunca me hice más nada. Esta quimio te cansa físicamente, pero no es tan fuerte ni hace que se te caiga el pelo. No tiene otras consecuencias”, declaraba Sánchez, años atrás, en el ciclo de América TV Incorrectas.