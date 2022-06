Tyler Sanders, que protagonizó la serie de Amazon Just Add Magic: Mystery City y actuó en 9-1-1: Lone Star, Fear the Walking Dead y The Rookie, murió el jueves en su casa de Los Ángeles. Tenía 18 años.

Su agente Pedro Tapia confirmó la noticia, pero no dio detalles. Añadió que la muerte está bajo investigación. "Tyler era un actor talentoso, con un futuro brillante", dijo Tapia. "Viene de una familia maravillosa, y pedimos que se respete su privacidad en este momento".

La causa de la muerte de Sanders está actualmente catalogada como "diferida", informó Radar Online, lo que significa que el médico forense está "solicitando más investigación sobre la muerte, incluyendo estudios adicionales. Una vez que las pruebas/estudios lleguen, el médico evalúa el caso de nuevo y hace la determinación de la causa de la muerte".

Tyler Sanders participó en varios cortometrajes e interpretó al joven Jake Otto en un episodio de Fear the Walking Dead de AMC antes de aparecer como Leo en Just Add Magic de Amazon en 2019. Eso lo llevó a un papel protagonista en la serie spinoff de 2020 Just Add Magic: Mystery City, que se centraba en los hermanastros Leo (Sanders) y Zoe (Jolie Hoang-Rappaport) y su vecina Ish (Jenna Qureshi). El Leo de Sanders se convierte en el nuevo protector del libro de cocina mágica, desvelando un misterio centenario que les lleva a una aventura histórica por las calles de la ciudad en una carrera por encontrar una receta secreta.