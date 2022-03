Este 25 de marzo falleció en Bogotá el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, el cuerpo sin vida del famoso músico fue encontrado en un hotel ubicado al norte de Bogotá. El músico se encontraba en la capital de Colombia para presentarse en el Festival Estereo Picnic.

De acuerdo con Revista Semana, en el hotel donde se hospedaba la banda hay un grupo de policía judicial y forenses de medicina legal haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo.

En la cuenta oficial de la banda, los integrantes de grupo publicaron un comunicado con el que pidieron respeto a la privacidad de la familia y donde además expresaron estar devastados por la noticia.

“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestra querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre”, se puede leer en el mensaje.

Por ahora no se conoce con certeza la causa de la muerte del baterista, aunque hubo un antecedente en 2001, ya que el baterista de la banda liderada por Dave Grohl había estado en coma por una sobredosis de heroína. Según el propio músico se encontraba limpio desde el incidente.

“Estaba saliendo mucho. Yo no era como un yonqui per se, pero salía mucho de fiesta. Hubo un año en el que las fiestas se volvieron demasiado pesadas. Gracias a Dios, en cierto modo, ese tipo me dio una raya equivocada con la cosa equivocada una noche y me desperté diciendo ‘¿Qué mierda pasó?’. Ese fue un verdadero cambio para mí”, aseguró el baterista en su momento.

Antes de la presentación de la banda en el Festival Estereo Picnic, los organizadores anunciaron a los asistentes la cancelación de la presentación de la banda con el siguiente mensaje:

El Festival confirmó que las demás presentaciones siguen en pie y que quienes compraron boletas individuales podrán asistir el domingo para ver al resto de artistas que estarán en tarima.

¿Quién era Taylor Hawkins?

El músico se encontraba en la capital de Colombia para presentarse en el Festival Estereo Picnic, cuando fue encontrado en el hotel Casa Medina sin vida. Por ahora las autoridades no han entregado información de la causa de muerte del baterista.

Taylor Hawkins es originario de Forth Worth, Texas, en donde nació el 17 de febrero de 1972, pero luego se fue a vivir a Laguna Beach, California en donde se radicaría junto a sus dos hermanos , Jason y Heather.

Hawkins hizo parte de la banda que acompañaba a Alanis Morrisette durante sus giras, lo que le dio fama internacional y le ayudaría a entrar a Foo Fighters en 1997 junto a Dave Grohl.

Durante un tiempo, el baterista grabó por su cuenta algunas canciones en el estudio de un amigo, proyecto que terminó nombrándose años más tarde como Taylor Hawkins and the Coattail Riders, grupo en el que estaban Chris Channey y Gannim y del que se desprendió el álbum debut homónimo a principios del 2006.