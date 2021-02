En las últimas horas, y luego de una lucha contra un cáncer de hígado y páncreas, falleció María Cristina Guerrero, la madre de Sofía Zámolo. La modelo lo comunicó a través de sus redes sociales, las mismas en las cuales venía pidiendo a sus seguidores que rezaran por su salud.

“Mi reina. Fuiste la madre con la que toda hija sueña. Bendecidos de ser tus hijos. Te amo, te amo, te amo. Estás en cada parte de mi vida, de mi alma, de mi día a día. No sé cómo voy a hacer sin vos de acá en adelante. El cielo te recibe con los brazos más abiertos”, escribió Sofía en su cuenta de Instagram. Y definió a su madre como una “madraza, guerrera, leona, luchadora y resiliente desde tan chiquita”.

“Nos enseñaste los valores y a amar y respetar sobre todas las cosas. Danos fuerza para seguir ahora, mamá -le pidió Sofía a su madre- Te amo. Volá en paz bien alto que acá dejaste una huella única”, despidió la modelo que también compartió una Story en la que la mencionaron a ella y a sus hermanos: “El cielo está de fiesta con vos y papá. ¡Gracias por tanto, guerrera! Volá alto”.

Por su parte, la modelo publicó un conmovedor texto que se titula “No me he ido”: “Cerca, bien cerca. Estoy… en algún lugar estoy. No puede tocarme así como no se puede tocar el amor… pero sí puede sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido. ¿Escuchás el eco que se produce cuando ríes? Ese soy yo. Estoy, creéme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieras caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado… tan solo me adelanté un poco en el paso… Y volveremos a estar juntos. ¿Cuándo nos reencontremos? Solo Dios lo sabe. Mientras tanto, estaré aquí, a tu lado”.

El miércoles, horas antes de que la triste noticia, Sofía le había dedicado un posteo que acompañó con una foto de su madre con su hija, California, en brazos: una tierna postal de abuela y nieta. “Qué linda, mamá, qué ganas de verte así. ¿Qué pasó? Todo este año luchando al lado tuyo y hoy Dios decide qué va a pasar con tu vida. Sólo él sabe. Quiero abrazarte y estás tan frágil. Te amo, mamá. No me imagino la vida sin vos. Acá estoy agarrándote la mano fuerte. Siempre”, agregó en su mensaje la modelo.

