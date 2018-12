Murió la cocinera Choly Berreteaga. María Esther Brañeiro, como era su verdadero nombre, era de Galicia y falleció a los 91 años, según confirmó un familiar cercano. Con más de cincuenta años de carrera en la cocina y en la televisión, sus platos deleitaron a miles de argentinos.

Choly nació en Galicia y su marido, quien le dio su apellido artístico, era vasco. Su estado de salud era delicado desde hacía un par de años: "En diciembre del 2014 tuve un síncope y tuve que parar un poco mi ritmo de trabajo. Estaba comprando con mi hija los regalos de navidad, era el 23 de diciembre y estábamos en un shopping. De pronto me sentí cansada y le dije: 'me voy a sentar un poco porque no me siento bien' y luego no me acuerdo más", había contado hace un tiempo.

"Por alguna razón alguien no quiso que me fuera todavía, tengo un marcapasos y trato de tomarme las cosas con más tranquilidad. Son muchos años de trabajo y felices por que hice lo que me gusta", agregó en aquel momento.

Dueña de una extensa carrera en la cocina y también en la televisión, ingresó a la pantalla chica en 1963 luego de que una sobrina le enviara una carta a Blanca Cotta para participar del programa Buenas Tardes, Mucho Gusto.

Su primera colaboración en el ciclo gustó tanto que de inmediato se incorporó al programa de manera estable. A la par, trabajó para hoteles, confiterías y diversos emprendimientos gastronómicos.

En 1986 comenzó a trabajar en el clásico magazine para la mujer Utilísima y en 1996, cuando el programa tuvo su señal propia, la cocinera tuvo su programa propio titulado Cocina fácil.

Declarada Ciudadana Ilustre del partido de Morón, muchas veces se la consideró como la "sucesora" de Doña Petrona, es que mucha gente adoptó sus recetas porque llevaban ingredientes más baratos y de menor contenido graso.

Choly le enseñó a cocinar a varias generaciones de argentinos, no solo con sus participaciones televisivas, sino también con sus libros, entre los cuales están: Choly, 600 recetas fáciles, Cocina simple para la vida moderna, La cocina de nuestra tierra, Dulces, conservas y embutidosa, Cocina antidelivery y Recetas para las cuatro estaciones.

Fuente: Teleshow