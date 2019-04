Maestro de maestros, querido y admirado; Antonio Francisco "Pancho' Manuele arrancó lágrimas -y también aplausos, sí- cuando hace poco más de un mes se supo de su fallecimiento. Entrerriano de nacimiento, este virtuoso pianista y entregado docente que vivió durante años en Europa, también dejó su legado en la Escuela de Música de San Juan, donde cultivó discípulos, exalumnos, amigos y admiradores. Y una gratitud que quedará de manifiesto mañana en el Auditorio Juan Victoria, de la mejor manera: un concierto de piano organizado por el Departamento de Música de la UNSJ. Camila Carrión, Gonzalo Ortiz, Cecilia Cumpián, Walter Vilches, Cristian Peralta, Ana Paula Oyola, Lizell Claros Arandia, Claudia Pereyra, Mariana Garrotti, Juan Varela Graffigna, Jorge Rodríguez D'Anna, Juan Ignacio Peña, Andrea Zanni y Javier Villegas son los jóvenes y talentosos pianistas que interpretarán obras de Debussy, Chopin, Tauriello, Rachmaninov y Grieg, entre otros compositores.



"Francisco Manuele fue uno de los grandes artistas que dejó huella en San Juan' dice sin dudarlo Ana Inés Aguirre, actual titular de la Cátedra de Piano y ex alumna del paranaense que también escribió reseñas para DIARIO DE CUYO. Varias veces fue a visitarlo, llevándole videos o audios de alumnos, a los que él -también vía video- daba generosa devolución, uno por uno, felicitándolos al igual que a sus maestras; emocionándose profundamente en varias oportunidades y alentándolos siempre a continuar.



Nacido el 1 de Julio de 1938, a los 5 años reproducía música sin jamás haber estudiado. Empezó su carrera en su provincia, viajó a Buenos Aires y luego ganó una beca para perfeccionarse en el viejo continente, donde adquirió fluidos francés y alemán, y estudió con eximios exponentes como Henriette Juge Hemner y Bruno Seidlhofer. En 1954 el Mozarteum Argentino lo distinguió como el mejor intérprete joven de la obra de Mozart, se codeó con Miguel Ángel Estrella, Martha Argerich, Nelson Freire y Bruno Gelber; y fue pianista del consagrado bailarín Rudolph Nureyev, entre otros lauros. Retirado y, según testimonian medios locales, sin el reconocimiento merecido, murió en Paraná, el 16 de febrero pasado.





EL DATO

El concierto homenaje a Manuele será mañana a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria, con entrada libre y gratuita.

Ellos dicen...

Ana Inés Aguirre

(Prof. Titular de la Cátedra de Piano)

Cuando tocaba emanaba un magnetismo que no dejaba a nadie indiferente, al punto que los aplausos del público lo obligaban a salir una y otra vez al escenario. Recuerdo en particular sus memorables versiones de Mozart. Siendo adolescente comencé a estudiar bajo su guía, un gran honor y un desafío. Su sólida escuela pianística y su sensibilidad me marcaron para siempre. También cultivamos una amistad, lo visité frecuentemente hasta el final de su vida, llevándole videos de alumnos de la cátedra, de los cuales se sentía orgulloso.

Beatriz Yacante

(Prof. Asociado de la Cátedra de Piano)

Como su exalumna agradezco las largas clases, las charlas sobre la música, sobre la vida, la libertad y el respeto para dejarme crecer a mi tiempo y con su apoyo. Como profesora evoco a mi maestro constantemente en las clases, tratando de transmitir sus enseñanzas. Francisco Manuele, "Pancho', tenía la capacidad de transformar el aula en un ambiente de búsqueda serena para trascender la música escrita, utilizando la técnica pianística como fin sonoro e interpretativo. Así era él. Sus interpretaciones eran exquisitas. Ese es su sello personal.

Lucía Costanza

(Prof. Titular de Repertorio Vocal, jubilada)

En 1972 llegó a instalarse a San Juan el joven profesor Francisco Manuele, después de finalizar sus estudios en Viena. A los primeros alumnos, entre los que me encuentro, nos inundó de nuevos conocimientos y nos cambió la técnica pianística, siendo revolucionario e innovador. Fue un artista de alto nivel, que interpretaba indistintamente repertorio para piano solo, música de cámara y conciertos con orquesta. Como maestro nos dejó un gran legado y en varias ocasiones durante mi vida profesional me encontré repitiendo sus frases a mis alumnos.

Javier Villegas

(Pianista, formado por una exalumna de Manuele)

Viajé a Entre Ríos para conocerlo. Representaba para mí un enigma, ya que su historia y su música llegaban a mí a través de Ana Inés, que siempre lo evocaba en las clases con ternura. Años más tarde entendí por qué. Fue un ser muy especial, un bohemio. Nuestras reuniones eran en el geriátrico donde pasó sus últimos años. Sus devoluciones musicales y consejos sobre la vida transmitían una transparencia y sinceridad únicas, fuera de este mundo. La música le tocaba el alma y eso se reflejaba en sus ojos, con ese brillo que jamás olvidaré.