En el marco de las múltiples actividades que lleva adelante el Coro Arturo Beruti, dirigido por María Elina Mayorga de Blech -que este año está celebrando sus Bodas de Oro- comenzará mañana un ciclo de charlas a cargo del Dr. Jeffrey Francom (Estados Unidos), director coral y pianista, profesor de la Crane School of Music de Potsdam, que actualmente trabaja junto a la agrupación anfitriona de cara al Concurso y Festival Internacional de Coros, donde será parte del jurado. "Compartiendo Horizontes" es el nombre de este ciclo dirigido al público general, que cuenta con el apoyo de la comuna capitalina y que tendrá lugar en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), con entrada libre y gratuita. Allí, Francom abordará dos temáticas por demás interesantes: por un lado, los días jueves 11 y 18 de mayo, de 18 a 20 hs, el reconocido conductor hará una Introducción y Panorama de la música coral desde el Renacimiento, brindando "características destacadas en la evolución del lenguaje vocal". Y el jueves 1 de junio, en el mismo horario, se meterá de lleno con un "Análisis de la problemática actual: Aportes desde la música a la salud mental".

"Todo esto empezó hablando con María Elina, que sugirió hacer algo sobre la historia de la música coral. Voy a compartir la historia de la música coral, empezando hace más de mil años en Alemania, desde Hildegard Von Bingen, yendo por Beethoven, Mozart... Voy a hablar de cómo ellos cambiaron la música coral y de cómo evolucionó hasta llegar adonde está hoy", explicó Francom en su muy buen español. "Y voy a compartir historias específicas sobre cada uno de los compositores de los que hablaré, y espero que quienes están escuchando puedan decir "Bueno, mi vida no es muy diferente a la de Von Bingen. Ella superó muchas dificultades muy grandes y yo lo puedo hacer también... La música le ayudó a ella y me puede ayudar a mí también", agregó entusiasmado el especialista, que con estas historias dejará la puerta abierta para la que será su siguiente charla, una semana después.

"Yo tengo mucha experiencia con salud mental. En casa hemos tenido muchos niños de padres que están en drogas y además en mi Iglesia he trabajado mucho como consejero, con matrimonios por ejemplo, y tenía mucho interés en este tema. Entonces hace siete años comencé un programa en la universidad, estudios de grado para ser Consejero de salud mental. Lo he estado haciendo muy lentamente, no lo he terminado todavía, estoy en eso. En Nueva York es un problema muy grande y no sé si acá es tan grande como allá, pero me parece que no hablamos tanto de salud mental. Y la música también ayuda mucho con la salud mental, y de eso es de lo que voy a hablar, pero no solo yo, porque también habrá un psicólogo y un estudiante de Psicología que integran el Coro Beruti", comentó a DIARIO DE CUYO Francom. "Los tres haremos una charla sobre salud mental y música", resumió el cálido director norteamericano, que tras su primera vez en la provincia hace 25 años (en un viaje como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), en febrero regresó y se radicó con su familia en San Juan, adonde permanecerán hasta junio, cuando culmine el Festival de Coros. Instalado en Rivadavia, capacita al Beruti y forma un coro con integrantes de su iglesia, de distintos departamentos, que toman sus clases en el templo de Rawson.

"Me gusta mucho trabajar con coros, pero también digo a las personas que no tienen que cantar en un coro para encontrar la felicidad que viene de cantar. Lo que espero es que ellos desarrollen confianza y sean testimonio de que cantar da felicidad y nos puede ayudar con la depresión, los problemas y todo eso", había dicho anteriormente.

El Dato

Las charlas serán los jueves, de 8 a 20 hs, en el Centro Cultural Estación San Martín. Mañana y el 18, de 8 a 20 hs, Panorama de la música coral desde el Renacimiento. Y el jueves 1, Aportes de la música al salud mental. Gratis