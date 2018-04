LIBRO



Yo el supremo



Autor: Augusto Roa Bastos

Género: Novela latinoamericana

Editorial: RAE

Precio: $759.00



"Yo el Supremo Dictador de la República: ordeno que al acaecer mi muerte mi cadáver sea decapitado...' Así arranca una de las grandes novelas de la literatura en castellano del siglo XX: Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, Premio Cervantes 1989. La obra es un extraordinario ejercicio de gran profundidad narrativa y un testimonio escalofriante sobre uno de los peores males con temporáneos: la dictadura. El déspota solitario que reina sobre Paraguay es, en la obra de Roa, el argumento para describir a una figura despiadada que es asimismo metáfora de la biografía de América latina.





NETFLIX



Kodachrome



Género: Drama

Dirección: Mark Raso.

Reparto: Elizabeth Olsen, Jason Sudeikis, Ed Harris, Bruce Greenwood, Gethin Anthony, Wendy Crewson, Dennis Haysbert.



En los últimos días del antes admirado sistema de desarrollo de fotos conocido como Kodachrome, un padre y un hijo emprenden viaje por carretera con el fin de llegar al laboratorio de fotos de Kansas antes de que cierre sus puertas para siempre.

SPOTIFY



Listen to the music

Autor: Playing for Change

Sello: Motema Music



La compañía multimedia responsable de la popular serie de videos "Songs Around The World" obtuvo más de 500 millones de visitas en línea, ahora anunció su cuarta y más ambiciosa serie de álbumes y videos hasta la fecha, Listen to the Music, con más de 50 músicos que se unen para cantar. Con la recaudación de la venta del material y las reproducciones por Spotify, será donado a organizaciones educativas sin fines de lucro para estudiantes de comunidades de distintos países en el mundo.