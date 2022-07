La cantante, actriz y presentadora uruguaya Natalia Oreiro será la conductora de "¿Quién es la máscara?" por la pantalla de Telefe, programa en el que competirán celebridades de variadas disciplinas desplegando su destreza musical y ocultando su identidad con máscaras y trajes.



La propuesta, todavía sin fecha de emisión confirmada, tendrá a 24 personalidades participando con su voz preservando su identidad a partir de sofisticados disfraces para procurar no ser descubiertos y continuar en el certamen.



Oreiro -quien viene de conducir dos temporadas de "Got Talent" en la TV de su país- estará a cargo de moderar la interacción entre los participantes y los investigadores, quienes intentarán descubrir sus identidades a través de especulaciones.



El envío sigue el formato del popular "reality show" musical estadounidense "The Masked Singer".