Nuevo mes, nuevas películas disponibles en Netflix . En abril, la plataforma estrena contenido original - como las comedias La cita perfecta y Alguien extraordinario - y también permite que el debut como directora de Brie Larson, Tienda de unicornios (que solo había sido estrenado en un festival en 2017), ahora esté disponible para los usuarios del servicio de streaming . Aquí, una mirada a los largometrajes más destacados del mes.

*SIN NADA QUE PERDER (1° de abril)

La gran película de David Mackenzie nominada al Oscar finalmente arriba este mes a la plataforma de streaming. Con guion de Taylor Sheridan - excelente en todo lo que aborda, desde Sicario hasta Wind River -, y protagónicos de Ben Foster, Chris Pine y Jeff Bridges- también nominado a los premios de la Academia por su actuación -, Sin nada que perder es mucho más que un neo-western: es una alegoría sobre la imposibilidad de crecer en los Estados Unidos, precisamente considerada la tierra de las oportunidades.

Tanner (Foster) y Toby (Pine) son dos hermanos de Texas que planean robar bancos con el objetivo de recuperar el rancho familiar, y al mismo tiempo vengarse de quienes les arrebataron su único bien y símbolo del pasado. Sin embargo, los Rangers de Texas los buscarán incesantemente con Marcus Hamilton (Bridges) como líder, un hombre que eventualmente forja un vínculo especial con Toby, con quien mantiene uno de los diálogos más memorables del film.

*MILAGROS DEL CIELO (1° de abril)

Basada en una historia real, Milagros del cielo cuenta el padecimiento de Anna Beam (Kylie Rogers), una pequeña que vive con un desorden incurable que le impide digerir comida; y el de su madre, Christy (Jennifer Garner), quien hará todo lo posible para encontrar la manera de prolongar la vida de su pequeña. Un día, la joven cuenta que, tras sufrir un golpe contra un árbol, viajó al cielo, donde presenció situaciones maravillosas. Posteriormente, su salud comienza a mejorar y todos los síntomas que presentaba se disipan paulatinamente. La película dirigida por Patricia Riggen está basada en las memorias de Christy, quien escribió un libro motivacional sobre lo que le sucedió a su hija.

Para Garner, protagonizar el largometraje tuvo mucho impacto en su vida. "Me afectó a nivel personal de una manera que me cuesta explicar, hizo que ahondara en ciertos aspectos en los que estaba negada, como apreciar los pequeños momentos, encontrar felicidad en experiencias simples. La responsabilidad de ser feliz siempre es de uno, entonces hay que concentrarse en la belleza. Eso fue lo que despertó en mí esta película, junto a otras dos cosas importantes: tener perspectiva y ser agradecida", declaró la actriz.

*SNOWDEN (1° de abril)

Si hay un director que sabe dominar el terreno de las biopics, ése es Oliver Stone. El realizador de JFK, Nixon y W adaptó The Snowden Files de Luke Harding junto a Kieran Fitzgerald y el resultado, si bien no está a la altura de otras de sus películas biográficas - como la inolvidable Nacido el 4 de julio -, y pierde cierta vigencia al tener al documental Citizenfour de Laura Poitras como punto de referencia para aproximarnos a la vida de Edward Snowden, sí consigue buenos momentos. Joseph Gordon-Levitt interpreta a este hombre que trabajó para la CIA y la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) y quien, tras renunciar, decidió en 2013 hacer públicos documentos de dicha agencia que pusieron en jaque al gobierno de los Estados Unidos.

Al hablar de su largometraje, Stone hizo la salvedad de que no todo lo que vivió Snowden pudo ser incluido en la película. "Hacer un film de ficción requiere otro abordaje que un documental, a veces la vida real no es tan excitante como una película. Probablemente Ed escriba un libro algún día sobre lo que hizo y sobre lo que le pasó, pero quién es él en realidad no está mostrado en mi film, solo quise contar que no va a decepcionar a la gente, y que sus principios estaban vinculados con exponer la violación que se hizo de la Constitución, sin poner a nadie en peligro", expresó Stone, sobre su objeto de estudio. El cast de Snowden se completa con las actuaciones de Shailene Woodley, Melissa Leo, Timothy Olyphant y Zachary Quinto.

*TIENDA DE UNICORNIOS (5 de abril)

"Tengo tantas historias para contar... quizá algún día vuelva a dirigir, seguramente suceda", le contaba Brie Larson a LA NACION en una entrevista exclusiva en la previa al estreno de Capitana Marvel. Larson se refería a su necesidad de rodar otro film tras su ópera prima, Tienda de unicornios, la cual tuvo su estreno en el festival de Toronto en 2017, y que este mes desembarca en la plataforma de streaming. En la película escrita por Samantha McIntyre, Brie interpreta a Kit, una joven que, tras ser expulsada de la escuela de arte, debe regresar a la casa de sus padres y empezar a trabajar en un agencia de relaciones públicas donde no se encuentra a sí misma.

De manera súbita, le llega una carta que la invita a dirigirse a una tienda misteriosa - la tienda de unicornios a la que hace mención el título -, donde es recibida por un vendedor sin nombre interpretado por Samuel L. Jackson (quien volvería a formar dupla con Larson en la película de Marvel), quien le ofrece la posibilidad de venderle todo lo que ella necesita. Independientemente de la premisa fantástica - la joven elige tener un unicornio -, el debut de Brie como realizadora no es más que una prolongación de sus trabajos como actriz: un film coming of age sobre el autodescubrimiento y la relación con el entorno.

*LA CITA PERFECTA (12 de abril)

Noah Centineo se convirtió, sin lugar a dudas, en la estrella ascendente de las comedias románticas de Netflix, un verdadero galán de carisma arrollador. Luego de sus interpretaciones en A todos los chicos de los que me enamoré- cuya secuela ya está en marcha- y en la menos notable Sierra Burgess es una loser, ahora Centineo protagoniza La cita perfecta, dirigida por Chris Nelson, y escrita por Steve Bloom y Randall Green. En el film, el actor se pone en la piel de Brooks Rattigan, un estudiante de secundaria que concibe una aplicación mediante la cual le pueden pagar para que él oficie de (falso) novio en una fiesta u otra clase de evento. El motivo por el cual decide hacerlo es para ahorrar dinero para poder ingresar a Yale, su máximo sueño.

Como en las películas mencionadas previamente, el personaje de Centineo se ve involucrado en enredos amorosos que, en este caso, tienen como protagonistas a Celia Liberman (Laura Marano) y a Shelby Pace (Camila Mendes, más conocida por su rol de Veronica Lodge en Riverdale), los intereses románticos de este joven cuyo plan inicial no estará libre de complicaciones.

*JACK REACHER: SIN REGRESO (14 de abril)

La secuela de Jack Reacher está muy lejos de la solidez del primer film, pero Tom Cruise no deja de ser una estrella de acción magnética, acaso una de las pocas que quedan en Hollywood. En este thriller de Edward Zwick - quien ya había dirigido a Cruise en El último samurai -, el actor vuelve a interpretar al personaje concebido por Lee Child, pero se nota que no cuenta con su mano derecha en el primer film, el cineasta Christopher McQuarrie. Sin regreso transcurre cuatro años después del primer largometraje, y nos encontramos con este héroe del western moderno retornando a su unidad militar, donde conoce a Susan Turner (Cobie Smulders), una mujer que es acusada de espionaje.

Como consecuencia, el exinvestigador militar recoge el guante y vuelve a convertirse en un vigilante, esa figura protectora e impertérrita que ahondará en los asesinatos de dos soldados en Afganistán, y en la responsabilidad de Turner en los mismos. Como siempre en estas historias, nada es lo que parece, y las acusaciones que pesan sobre Susan pueden llegar a ser falsas. El elenco de Sin regreso se completa con Patrick Heusinger, Aldis Hodge, Danika Yarosh y Holt McCallany.

*LIFE: VIDA INTELIGENTE (17 de abril)

Hace unos meses, comenzó a circular el rumor de que Life: Vida inteligente, iba en camino a tener su secuela, con rodaje previsto para fin de 2019. Sin embargo, las versiones no cobraron demasiada relevancia, por lo cual todavía no podemos entusiasmarnos ante una continuación del film dirigido por el cineasta sueco Daniel Espinosa, y escrito por Paul Wernick y Rhett Reese. Este thriller espacial comienza poniendo el foco en la tripulación de seis miembros de la Estación Espacial Internacional de cara a la llegada de la cápsula Pilgrim 7, que proviene de Marte.

El ingeniero de vuelo Rory Adams (interpretado por Ryan Reynolds) logra obtener evidencia de vida extraterrestre, mientras que el biólogo Hugh Derry (Ariyon Bakare) reactiva la célula hasta hacerla crecer rápidamente, sin imaginarse las consecuencias. Por lo tanto, los tripulantes, entre quienes se encuentran el médico David Jordan ( Jake Gyllenhaal) y la microbióloga Miranda North (Rebecca Ferguson), tendrán que prevenir que el organismo alienígena cause daños mayores a los que está ejerciendo sobre ellos.

*ALGUIEN EXTRAORDINARIO (19 de abril)

Otra de las apuestas de género cómico en llegar a Netflix en abril esAlguien extraordinario, escrita y dirigida por Jennifer Katyin Robinson, y con los protagónicos de Gina Rodriguez- la estrella indiscutida de la serie Jane the Virgin- y uno de los mejores actores de su generación, Lakeith Stanfield (Short Term 12, ¡Huye!, Sorry to Bother You). Rodriguez interpreta a Jenny, una periodista que debe mudarse de Nueva York a San Francisco, luego de conseguir trabajo en la revista Rolling Stone. Sin embargo, a pesar de que su mudanza implica una relación a distancia con su novio Nick (Stanfield), el centro del film es lo mucho que le afecta a la protagonista perder la cotidianidad con sus amigas, Blair (Brittany Snow) y Erin (DeWanda Wise) .

"Lakeith era mi actor soñado para este film, es fenomenal, pero la comedia habla más sobre la relación de Jenny con sus mejores amigas y consigo misma, y no tanto sobre el vínculo con su pareja. ¿Cuándo nos elegimos a nosotros? ¿Cuándo elegimos a los demás? Las decisiones no son fáciles", explicó Rodriguez sobre los interrogantes que Alguien extraordinario plantea.