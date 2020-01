"Historia de un matrimonio". "Los dos papas". "El irlandés". Tres películas que figuran entre las grandes favoritas para la temporada de premiación de Estados Unidos, que arrancará mañana domingo con los Globos de Oro, históricamente una suerte de termómetro (con más o menos coincidencias) de lo que sucederá el mes próximo en la gala de los Oscar (el 9 de febrero). Pero además del rótulo "favoritas", hay otro condimento muy importante que tienen en común: son producciones originales de Netflix. Así, la potente plataforma de contenidos que empezó a pisar fuerte en las alfombras rojas de la mano de la multipremiada película Roma (del mexicano Alfonso Cuarón) arremete este año con tres títulos potentes, dispuesta a redoblar la apuesta y llamando la atención de la industria, donde sin dudas ha pateado el tablero y ha modificado el escenario, compitiendo par a par con tradicionales y (¿otrora?) hegemónicos sellos cinematográficos.



En esta 77ma edición de lo Globos de Oro -que TNT transmitirá desde las 21 hs-, Netflix suma 17 candidaturas que la ubican a la cabeza de las nominaciones. El drama "Historia de un matrimonio", de Noah Baumbach, con Scarlett Johansson y Adam Driver, encabeza con seis. Sigue "El irlandés", una de mafiosos firmada por Martin Scorsese y estelarizada por Robert de Niro, Joe Pesci y Al Pacino, con cinco. Y "Los dos papas", de Fernando Meirelles, con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce como los papas Benedicto VI y Francisco; tiene cuatro. Y las otras dos las aporta "Dolemite is my name", de Craig Brewer, con Eddy Murphy. Una realidad que día a día deja con la boca abierta a más de uno... y también con un poco de malestar a un buen sector de la industria de Hollywood, el más ortodoxo quizás. Es que -sobre llovido, mojado- estas superproducciones permanecen muy poco tiempo en las pantallas de los cines, apenas el necesario para cumplir con el requisito y poder competir en los grandes premios; para entonces instalarse cómodamente en su propia grilla y alimentar su propio y próspero negocio.

Y hasta acá en materia de cine. Pero no hay que olvidar que los Globos de Oro premian además a las producciones televisivas. Y en este apartado, la plataforma que en 2014 ya dejaba huella con "House of cards" y "Orange is the new black"; y que ahora ostenta series imbatibles como "The crown" (biográfica sobre la Reina Isabel, con 4 nominaciones) y "Unbelievable" (o Increíble, con 2), también lidera con otras 17 chances de ganar, superando incluso a popes de la pantalla chica como HBO, su principal rival actual, que con 15 posibilidades (cuatro van sólo para su nave insignia, "Chernobyl", sobre el desastre nuclear) no se dejará torcer el brazo tan fácilmente en esta puja por el arte y el poder.



Pero como dicen, la única verdad es la realidad. Y, cartas sobre la mesa, el gigante de streaming sigue escalando posiciones, respaldado por un círculo virtuoso: la calidad de sus producciones, que seducen a más de 150 millones de clientes en todo el mundo; destino que también atrapa los grandes directores y actores, que ven en él un ya no potencial, sino un real y aún ascendente mercado para sus productos.

