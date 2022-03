A poco más de un año de separarse de Flor Vigna, Nico Occhiato llamó en su programa radial, Nadie dice nada, a su ex y se sacó una inquietante duda en vivo: "¿Tu nueva canción la escribiste para mí?".

En el tema Una en un millón Vigna le da tremendos palitos a un exnovio, al reflexionar sobre una relación que terminó. "Tengo que olvidarme de este amor, antes de que se vuelva una obsesión. Ya no pidas mi ubicación. Baby, yo soy una en un millón", reza una de las frases más pegadizas de la canción de Flor.

"Antepuesta siempre dispuesta pa' ti. Busca Fiat 600 y tenías un Ferrari... Ni bella, ni bestia, vos fuiste alto gato. No soy Cenicienta, no quiero tu zapato", dice otra de las picantes estrofas.

"Llamo para demitificar porque acá todos dicen que el tema me lo escribiste a mi. Yo pienso que no", dijo Occhiato.

La conversación

Nico Occhiato: -Llamo para desmitificar, porque acá todos dicen que el tema me lo escribiste a mí.

Flor Vigna: -¿Y vos qué pensás?

Occhiato: -No, yo pienso que no. Nunca te pedí la ubicación. No tengo una Ferrari. No tengo una cuñada…

Vigna: -¡Te sabés la letra!

Nati Jota: -¡Soltá, pelot...!

Occhiato: -Pero no me estarías respondiendo. ¿No es para mí el tema?

Vigna: -No, no es para vos, pero hay frases que podrían entrar, tranquilamente...

Occhiato: -¿Como cuáles?

Vigna: -'Ni bella, ni bestia, vos fuiste alta gato'. ¡Alto gato sos! Y hay otra parte que dice 'buscás Fiat 600 y tenías una Ferrari'. Vos comías bien, hijo de pu... Igual, ¿qué hacemos hablando por acá?