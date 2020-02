Nicole Neumann ha logrado construir una exitosa carrera en el mundo de las pasarelas y el espectáculo. Aunque siempre tuvo mucho trabajo desde su adolescencia, la conductora admitió que no siempre la pasó bien, especialmente en su adolescencia.

La modelo invitó a su casa a Roberto Funes Ugarte, Andrea Rincón y el Turco Naím en el ciclo Divina comedia, en el que cinco famosos abren las puertas de sus casas para agasajar a sus invitados con una cena, y transformarse en los mejores anfitriones. En esta oportunidad, Nicole les preparó una comida especial y admitió que no siempre respeta una dieta vegana.

Durante la reunión, Robertito le preguntó a la conductora: ¿Sufriste bullying en los desfiles cuando tenías doce, trece años?”. Nicole le contestó: “Cuando empecé a trabajar como modelo, sí porque yo era muy chica y las otras eran un poco más grandes. En un principio no cayó muy bien. Tenía doce años”.

El Turco Naím se sumó al debate y señaló: “Igual vos llevabas las de ganar, ser rubiecita y de ojos verdes en la Argentina, peor somos los negros”. Neumann no estuvo de acuerdo con el actor: “Nada que ver, ¿sabés que acá eso genera bullying? Yo siempre soy la mala, la fría, la yo qué sé... Estoy condenada justamente por ser rubia y de ojos claros”.

Por su parte, Funes Ugarte aseguró: “El que se escuda en las redes sociales (para criticar) es bastante cobarde”. Mientras que Rincón explicó: “Esa persona (que critica) está viendo tus defectos y el de todos los demás y no se puede mirar al espejo”.

La panelista de Nosotros a la mañana, programa de El Trece, está acostumbrada a recibir críticas por tener una vida pública. “Mi filosofía, en general, es no engancharme con la mala onda de la gente que opina sin saber realmente de tu vida”, reflexionó.

Por otra parte, recientemente Nicole estuvo involucrada en un escándalo con el padre de sus tres hijas, Fabián Cubero. Este domingo, se presentó en la comisaría 12, de Villa Urquiza, ubicada en Juramento al 4000, y radicó una denuncia contra su ex marido. Lo acusó de “impedimento de contacto” de las niñas, bajo la infracción de la Ley Nro. 24270.

En medio de este escándalo, Mica Viciconte, pareja del ex jugador de Vélez, salió a defenderlo: “Ojalá que esto se calme. Todos queremos lo mismo, que esté todo en paz. Fabi hace un tiempo perdió la voz y no era porque se resfrió, sino porque empezó a acumular todo. Ahora le salió un herpes. Todo el tiempo vive estresado, triste. Lo que pasa es que eso la gente no lo ve”.

“¿Si iría a tomar un café con ella? Es que yo creo que no me quiero ni meter. Sé que estoy haciendo las cosas bien. Cuido de la casa y de un montón de cosas. A la larga las cosas se van a acomodar y sino, el día de mañana se verá. En algún momento salgo a hablar y se pudre todo”, concluyó la panelista de Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán por la pantalla de América.