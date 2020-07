En el 2016 celebraron sus 25 años y con las bodas de plata renovaron votos, pero pocos meses después los dos miembros fundadores que se mantenían en Roxana Porcelana pusieron pausa. Aunque pasaron los años, la banda siguió ahí, latente, como esperando un nuevo encuentro, al igual que otras veces. Al menos eso creían algunos simpatizantes del combo local que ya reúnen al menos un par de generaciones, hasta que una reciente publicación dejó picando un punto final. A través de Facebook, José Luis Lisi anunció que se retiraba de la música por tiempo indefinido, y aunque ayer relativizó su propia declaración (ver aparte), sus palabras no pasaron desapercibidas. DIARIO DE CUYO se comunicó con el guitarrista, quien señaló que hace cuatro años que la banda no está en el ruedo y prefirió no explayarse. "Disculpas pero no creo que sea un tema importante", expresó sobre el "retiro", que sorprendió incluso a Aguilera, tal como lo manifestó el frontman en charla con este medio.





- ¿Qué opinás del posteo de José Luis?



- Me sorprende, no me hubiera imaginado que tomara esa decisión. La relación que tenemos con la música es parecida a la del futbolista con la pelota, se retiran pero siguen como entrenadores, jugando en el potrero... Yo tengo hijos que ya están a la altura de estar en un escenario y cuando los escucho digo "Mierd..., están haciendo lo que yo hice hace 20 años... ¿Me cabe la posibilidad de seguir?". Y sí, claro que me cabe, pero son decisiones personales...



- Ustedes son los pilares que quedan del original Roxana...



- Somos los que siempre estuvimos, sí... Si hubiésemos estado en actividad como banda me hubiese golpeado como las peores bajas que hemos tenido. Pero ahora con la inactividad... pero me llama la atención muchísimo, no lo sabía, tendrá sus motivos... Yo hace cuatro años me tuve que retirar temporalmente por una cuestión de salud, pero luego volví, a lo mejor no para ser goleador, pero para jugar de defensor. Me pude readaptar de alguna manera y así entrar en ritmo de nuevo, tocar y grabar como estoy haciendo ahora...



- Roxana ha tenido sus idas y vueltas. ¿Una más?



- No puedo responder a esa pregunta ahora, no sé qué va a pasar, capaz que si la decisión la tomó hoy y el mes que viene le pasa por la cabeza otra cosa y hay una onda de juntarse, no lo sé... Mientras estemos vivos y podamos colgarnos un instrumento, la posibilidad está.



- En 2016 celebraron los 25 años con varias tocadas ¿Qué pasó después?



- Para resumirlo, han sido muchos años en esta actividad, trabajando noche y día, porque la banda se armaba de día para salir a tocar de noche. Hubo muchísimo trabajo, muchísima dedicación, ¡muchísima! y creo que hubo un desgaste y una necesidad de buscar otros horizontes. También las formas en las que se tornaron los caminos... Siempre hemos tenido momentos de altos y bajos donde hemos tenido que decir "paremos un tiempo, nos veamos a fin de año". Fueron 27 años, una banda de gente que se va haciendo grande y de repente nuestros hijos ya empiezan a aparecer también en la escena y te empieza a pesar un poco. A ver, no es que moleste, pero uno empieza a replantearse, por lo menos desde lo personal. ¿Sabés qué pasa? Muchos de nosotros, no sólo los Roxana, podemos seguir, pero también debemos saber entregarle la posta a los que vienen atrás, ya no tenemos rodillas ni pantorrillas, ya nos alcanza cualquiera, esto es una realidad. ¡Hay chicos en la escena actual que son tremendos! Uno puede seguir en la música y si puede hay que hacerlo porque es fantástico, pero ya no con las pretensiones de los 20 años.



- ¿No te da un poquito de nostalgia?



- Siempre. Todos los días. ¿Sabés cuándo? Cuando me saludan, cuando me hacen acordar de alguna canción. Yo voy por la calle y por ahí me dicen "Hola, Roxana", o me chiflan como el tema de la canción nuestra, o se para alguien con el hijo y le dice "¿Sabés quién es este? El que cantaba en la banda que yo iba a ver con tu mamá cuando estábamos de novios". Cosas lindas...



- Buena cosecha...



- El gran tesoro que nos llevamos los que estamos en esto...



- Roxana Porcellana es una banda icónica de San Juan...



- Una vez nos dijeron que éramos unos consagrados, pero no, somos unos benditos por el amor de la gente, por haber tocado miles de noches en distintos lugares, pero consagrado es el que vende discos de oro y platino y acá todos nosotros paramos la olla con otro laburo. Consagrados, no...



- Un capítulo en la historia del rock local, seguro...



- No reniego de eso. Me encanta ir a un bar a ver una banda y que los músicos, a los que no conozco, me inviten a tocar una canción porque saben quién soy; y no por egocentrismo, sino porque me doy cuenta de lo mucho que se trabajó; que digan "ese que está ahí tocaba la viola en la banda tal", como me pasa con mis antecesores. Yo lo veo venir al "Gordo" Rubio o al "Lata" Lara y me hago pis porque los adoro, esos tipos son parte de un momento de formación mía, yo era público cuando tocaba La Gente y me enseñaron la posibilidad de poder armar una banda...



- ¿Y este podría ser el "archívese"?



- Hay que ver, por ahí (Lisi) se retira de los escenarios, lo que no quiere decir que no siga tocando, grabando... Y si es así, que se retire de la música, sí, claro, sería el final, porque no creo que haya un Roxana sin él o sin mí.





Lisi Dixit



El 29 de junio Lisi escribió "Estuve pensando cómo escribirlo y bla bla bla. En definitiva, lo cuento para que sepan aquellxs que me aprecian y me quieren y para los otrxs también, Me retiro por tiempo indefinido de la música, seguiré haciendo mis cositas y compartiéndola por redes sociales, pero por ahora mi energía se dirige a otro objetivo. En más de 30 años hice de todo, jamás le pedí ningún favor ni limosna a ningún gobierno de turno, tengo las rodillas sanas porque jamás me arrodillé ante nadie, fui muy feliz sobre todo en la carrera que pude desarrollar con Roxana Porcellana durante más de 20 largos años. Me voy de ese mundillo con alegría, algo de gloria y sobre todo sin penas". Ayer, junto a una foto tocando la guitarra, anotó: "Estas 'negras' siempre me hacen hacer cualquier cosa. El tiempo indefinido puede ser para siempre o pudo ser hasta ayer... todo es efímero y cambiante, o no don Heraclito??? O sea, si leen algo por ahí, no le crean mucho...".