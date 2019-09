Ovacionada. La novela de George R.R. Martin, GOT, se alzó con 12 estatuillas.

La expectativa era enorme. La friolera de 32 nominaciones -inédito en la historia de los premios- hacía suponer, lógicamente, que la octava y última temporada de Games of Thrones (GOT) iba a batir el récord de la tira con más estatuillas ganadas en una sola noche. Tenía que llegar a 13 y la marca parecía fácil, pero no pudo ser. 12 (igual cantidad que el año pasado) fueron las que se llevó a casa, ahí, raspando; y aunque no pudo concretar los presagios, con la docena lograda, la nave insignia de HBO se ubicó primera en la lista de galardonados de la industria televisiva norteamericana (los Oscar de la TV, podría decirse). Y eso fue, para muchos, el broche que faltaba para despedir una saga que ha mantenido en vilo a millones de espectadores alrededor del mundo. No está demás subrayar que si bien perdió en categorías importantes, como las de mejor actuación protagónica (Kit Harington y Emilia Clarke se quedaron con la cara larga, por ellos y por no haber podido colaborar en el ansiado récord); obtuvo el premio a Mejor Drama, Actor secundario para el genial Peter Dinklage y además se convirtió en la serie con más estatuillas de la historia, 59 en ocho temporadas, entre rubros artísticos y técnicos (que se entregan antes). Pero, y quizás por sobre todo, el mayor premio fue la larga ovación de todos sus colegas.



"No puedo creer que terminamos, no puedo creer que lo que hicimos todos juntos se acabó. Nunca volveremos a ver algo así", dijo conmovido David Benioff, uno de los creadores de la ya legendaria serie.



Pero sí, otros competidores fueron surgiendo en la alfombra roja, echándole sombra al claro favorito y haciendo que llegar al trono no fuera ningún juego para GOT. Entre ellos Chernobyl, que le pisó los talones con 10 estatuillas (incluidas mejor miniserie, guión y dirección); pero sobre todo la gran sorpresa, Fleabag, que consiguió 6 estruendosos premios, entre ellos 2 muy fuertes: mejor comedia y protagonista para Phoebe Waller-Bridge (también guionista), que encima le pinchó el globo a Julia Louis-Dreyfus (Veep), que iba emperifollada para batir la marca de la actriz que más veces ha ganado ese rubro. "Esto se está volviendo ridículo", dijo entre risas y atónita como otros Waller-Bridge al subir por tercera vez al escenario. Además resplandecieron The Marvelous Mrs. Maisel, 8 premios; Freesolo, con 7.



Ya con la vista puesta en este año, pasó la 71ra edición de los Emmy, que dejaron el ineludible debate entre los seguidores de una y otras; y también una interesante lista de recomendadas para los rezagados que están dispuestos a ponerse al día con buenas series.

Chernobyl (izq.) se arrimó con 10.