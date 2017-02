La aparición de unos supuestos chats entre Benjamín Vicuña (22) y la ex Gran Hermano Romina Malaspina (22), mensajes que el actor chileno desmintió con firmeza diciendo que se trataba de una "conversación absolutamente falsa", hicieron que en Los Ángeles de la Mañana le dediquen buena parte de su programa. En un momento, el debate se puso picante entre Yanina Latorre y Analía Franchín, cada una con su postura respecto a la actitud de la chica en cuestión.

"No me gustaría encontrarle un chat a mi marido con una chica de Gran Hermano donde le pregunta '¿estás solo?'", aseguró Latorre, en plena discusión con su compañera. Y Franchín retrucó: "No entiendo cómo decís que ella es inocente. ¿Se fue a Dubai a hacer una campaña de pelo? ¡Dale, Yanina!". Acto seguio, Yanina tildó de "machista" a su colega: "No la ataques solo a ella. Para que pase todo esto hay dos y el casado es él, no ella. ¡Estoy podrida!", lanzó la mujer del exfutbolista.

Ángel de Brito pidió el tape donde se mostraba el audio que la ex GH 2015 le había enviado supuestamente al novio de la China Suárez. Fue en ese momento que Yanina, creyendo que su micrófono estaba cerrado, lanzó un tremendo comentario que se escuchó al aire: "¡Ella es una pu..., pero él es un pajero!", exclamó, sin advertir que lo que decía se escuchó en vivo.

Más allá del exabrupto, luego llegó la desmentida categórica de Benjamín Vicuña, con un mensaje directo al celular de Ángel de Brito: "Esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió", afirmó. Y sumó: "Vicuña espera una desmentida de la persona en cuestión (Romina Malaspina), sino enviará la situación a su abogado por suplantación de identidad".